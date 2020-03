IRLANDA (ADNSUR) - Michael Higgins, presidente de Irlanda, fue interrumpido en medio de una conferencia de prensa por Bród, su gran Boyero de Berna, para que el mandatario le rascara la panza.

La tierna secuencia sucedió mientras Higgins participaba de una recepción por el Día Internacional de la Mujer. Y aunque muchos podrían calificar todo esto de insólito, en tierras irlandesas es bastante común ver al presidente en estas situaciones.

Sucede que el mandatario no esconde su amor por sus mascotas. Todo lo contrario: lleva a sus perros a todos lados y hasta son parte de las fotos oficiales. Tiene dos: Bród (que en irlandés significa "orgullo") y su hermana Síoda ("Seda").

El video es claro. Mientras todos se preparaban para la recepción, el Boyero de Berna irrumpe en la sala desesperado por encontrar a su dueño. Tras buscarlo entre los otros invitados, finalmente ubica a Higgins, quien se encontraba sentado al lado de su esposa Sabina. El presidente, claro, cumple con el deseo de su mascota, y le rasca la panza.

“I like a president who understands the need for belly rubs. https://t.co/MzmrpzFbbN”— Mark Hamill on Twitter Link Mark Hamill on Twitter

El impacto de la grabación fue tal que llegó hasta Hollywood. Allí, el actor Mark Hamill (que le dio vida a Luke Skywalker en la mítica saga de Star Wars) le dedicó una publicación en las redes sociales.

"Me gusta un presidente que entiende la necesidad por rascarse la panza", escribió en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 3,6 millones de seguidores. La referencia no es aleatoria: Hamill siempre se mostró crítico de la política de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, quien en su actual estadía en la Casa Blanca no tiene una mascota (es el primer mandatario estadounidense desde James Polk, en 1845, en no tener un perro presidencial).

Algunos días antes de este episodio, el gran Bród fue protagonista de otro tierno momento. Sucede que el príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton visitaron Irlanda. Y, claro, en su recepción en las puertas de la casa de gobierno, acompañando a Higgins y su esposa, también estuvo el Boyero de Berna, quien hasta posó para las fotos.

Este recibimiento también quedó registrado en video y compartido por la cuenta oficial de los Duques de Cambridge.