CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Al periodista radial Ernesto Tenembaum, el sueño le jugó una mala pasada tan inoportuna que se quedó dormido mientras participaba de una charla por zoom entre colegas y funcionarios o dirigentes de Juntos por el Cambio.

El tema se transformó enseguida en la comidilla de colegas y dirigentes.

A las 2 de la tarde del lunes, el conductor de Radio con Vos y "Corea del Centro" no pudo más y, mientras participaba del encuentro virtual, su cuerpo dijo basta y se quedó dormido.

Así lo confesó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con vos) entre las risas de sus compañeros de programa.

"Ayer fue un momento muy riesgoso para mí personalmente; es que hubo un Zoom, a las dos de la tarde, con funcionarios muy importantes, y yo estaba muy cansado porque no había dormido nada y había salido a correr. Estaba muy cansado y me iba durmiendo. Gustavo Grabia fue testigo", contó.

"En algún momento, hubo alguien que se cayó de la cama y yo dije: 'Lo vamos a tener que internar como a Diego", aportó su compañero Grabia.

"Yo decía: 'La verdad que es muy interesante, pero no doy más'", confesó Tenembaum.

"Estaba en el escritorio, en un momento no di más, dije 'me recuesto un rato mientras miro', veía mi cara en primer plano y me decía a mí mismo 'no te duermas'. Reynaldo [Sietecase] me escribía: 'Te estás durmiendo, no te duermas'", relató el periodista,.

Al encuentro digital se sumaron líderes de opinión y periodistas de todo el país, como Tenembaum, Sietecase y Grabia.

"Yo decía: 'La verdad que es muy interesante, pero no doy más'. En un momento, cuando empecé a hablar, se cortó la batería, no es que me caí de la cama, y todos me empezaron a cargar, todos muy irrespetuosos, ni hablar los políticos de primera línea que estaban ahí, que se me cagaron de la risa en el Zoom", confesó.