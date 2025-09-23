La difícil situación económica, la falta de trabajo y de oportunidades llevó a Josué a tener que hacer un pedido desesperado de trabajo para llevar el pan a la mesa de su casa, donde sus hijos lo esperan. Su historia es un retrato crudo de cómo la fragilidad económica puede golpear a cualquiera, transformando la cotidianeidad en una lucha por sobrevivir.

Es albañil y pintor, oficios que le permitieron sostener a su familia con orgullo. Sin embargo, el viento patagónico parece haber soplado en contra durante el último tiempo. "Lo que estoy pidiendo es trabajo, ante todo. Es lo primero que necesito para salir de esta situación: poder trabajar", explicó con una sinceridad que desarma en diálogo con “Buen día Comodoro” por Seta TV.

El pedido es urgente ante una necesidad que no conoce esperas: "Ofrezco mi oficio, que es albañilería o pintura, o llenado de batea o limpieza de patio, por alimentos para mi familia, porque hemos llegado a un límite donde no estoy teniendo el control de lo económico".

La puñalada mortal en Río Pico y el inesperado final del asesino del “Pata Hernández”

El relato se vuelve más descarnado cuando detalla el antes y el después de esta crisis. "Hasta hace más o menos un mes estuve haciendo unas buenas changuitas, me han salido tanto de albañilería como de pintura, pero se bajó todo", contó. La caída fue abrupta y las consecuencias, inmediatas y dolorosas, afectando directamente a sus dos hijos, una adolescente de 14 y un joven de 17.

"Con decirles que no estoy teniendo la posibilidad ni de comprarle una zapatilla a la nena, que es adolescente, y al varón tampoco".

Una gigante cadena chilena busca quedarse con las 700 sucursales de un supermercado que se va de Argentina

La precariedad llegó a un punto que Josué jamás imaginó: "Hoy en día, lo que estamos comiendo, dependemos de que a una familia le sobre algo en su plato para poder nosotros pasar y retirar lo que ellos tiran. Por lo menos, anoche hemos comido unas tortas fritas que encontramos afuera de la panadería".

Este "mes desesperante", como él mismo lo define, no solo ha impactado en la alimentación, sino también en la rutina de sus hijos, quienes continúan asistiendo a la escuela a pesar de las dificultades. "Los dos están estudiando. El tema es que la escuela también por ahí me da una mano, pero se me complica en lo que son zapatillas y vestimenta para ellos", confiesa. La imagen que describe es un golpe a la realidad: "Hay momentos que se lava la ropa y se espera a secar para volverse a poner lo mismo".

Día del Estudiante 2025: el Gobierno confirmó si se traslada el “feriado“ en todas las escuelas del país

“QUIERO QUE ME DEN LA POSIBILIDAD”

A pesar del ahogo y la urgencia, Josué se mantiene firme en sus valores. Su llamado no es un pedido de lástima, sino una declaración de principios. "Quiero dejar algo en claro: no quiero que me regalen nada, no quiero dinero. Quiero que me den la posibilidad de que yo pueda, con mi fuerza, con mi sudor y mi esfuerzo, poder ganarme ese par de zapatillas para mis hijos", subraya con una convicción que emociona. Para él, aceptar una donación es también reconocer el esfuerzo ajeno. "Esa bolsita de comida para ellos también... porque yo creo que la persona que en algún momento me quiera donar algo, para ellos también fue un sacrificio".

En la solidaridad de la comunidad, en la mano tendida que ofrece una pala en lugar de una moneda, reside la esperanza de Josué y su familia para volver a empezar.

Con una gorra con la palabra “amor”, el dueño de la panadería de Comodoro clausurada por presencia de ratas contó su versión: “Se trata de...”

Quienes quieran comunicarse con Josué pueden hacerlo al siguiente número: 297-4752296