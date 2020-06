COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Gastón Salas no pasa desapercibido. Desde que se consagró campeón de Bake Off, el pastelero comodorense que supo construir una Torre Eiffel de galleta de azúcar, suma miles de seguidores y donde está se nota su presencia.

Este domingo Gastón volvió a aparecer en el certamen de Telefe. Visitó a los participantes de la segunda edición y causó nostalgia en las redes sociales.

“Que lindo verte @gastonbakeoff en @CocinaTelefe 🤗🤗😊😊 #BakeOffArgentina”— Claudia Riveros on Twitter Link Claudia Riveros on Twitter

Por supuesto en épocas de internet 2.0, los memes no pasaron desapercibidos.

“Así https://t.co/Cdnw1lzhTk”— Erica Sánchez on Twitter Link Erica Sánchez on Twitter

Antes de la pandemia había adelantado a ADNSUR que iba a participar en el certamen. En ese momento contó que era algo emocionante por todo lo que significa el programa. “Bake Off era un escalón que me faltaba subir para llegar a donde yo quiero estar y donde estoy hoy. Fue una gran ayuda y me dejó amigos como Julia, Lorena, Marcela. Es hermosos todo lo que pasó, y la gente me sigue conociendo por el programa, así que será muy lindo volver”, indicaba en ese momento.

¿Pero qué es de la vida de Gastón?

El gran pastelero argentino distribuye el tiempo entre la familia y el trabajo, atacando varios frentes, desde grabar un ciclo televisivo para ColoralTv, que será transmitido por Telecentro para Argentina, Panamá, Uruguay y Costa Rica; hasta participar de exposiciones y brindar talleres para niños.

También incursiona en Tic Toc, la plataforma de videos que la está rompiendo durante el aislamiento, y a eso suman otros proyectos, tal como dijo en la misma entrevista.

“La verdad es que tengo muchos proyectos. El próximo es poner una pastelería en Comodoro, así que veremos si se concreta en los próximos meses”, adelantaba en ese entonces.

“Tengo muchas ganas, lo que pasa que es largarse a hacerlo y lleva muchas cosas: buscar el lugar y una persona que se acople a mí en lo monetario para que pueda hacer la pastelería que yo quiero, que no existe en argentina. Yo quiero algo súper novedoso, súper innovador, donde la persona grande vuelva a ser chico cuando este en la pastelería y que todo el tiempo te sorprendas por un postre o un menú. Pero la panadería que vamos a poner en unos meses es un estilo más elegante”, aclaraba.

Con la pandemia quizás cambió el horizonte. Sin embargo, Gastón la sigue rompiendo en su carrera como pastelero, y este domingo una vez más lo demostró.