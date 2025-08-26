El paro de controladores aéreos provoca demoras y cancelaciones de vuelos en Comodoro

La segunda jornada de medidas de fuerza anunciadas por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) genera complicaciones en el aeropuerto de Comodoro.

Para este martes, el paro se dividió en dos franjas horarias: de 7 a 10 y de 14 a 17. En Comodoro, la medida obligó a cancelar un vuelo de Aerolíneas Argentinas hacia Neuquén, mientras que otro servicio de la misma compañía hacia Córdoba partió a las 13.30, 45 minutos después del horario previsto.

Por la tarde, sufrieron demoras dos vuelos hacia Buenos Aires, uno de Aerolíneas y otro de Flybondi, que tenían previsto partir a las 16.05 y 16.10, respectivamente.

El vuelo de JetSmart rumbo a Buenos Aires, programado para las 17.12, por el momento se mantiene en horario, mientras que el servicio de Aerolíneas hacia Aeroparque, previsto para las 18.15, fue cancelado. Hasta el momento sigue vigente y en horario el vuelo de las 20.55.

En cuanto a los arribos, sufrieron demoras los vuelos que llegaron desde Buenos Aires y Córdoba durante la mañana, mientras que se canceló el servicio desde Neuquén que debía aterrizar a las 17.35.

COMPLICACIONES EN TRELEW Y PUERTO MADRYN

El paro de controladores también provocó inconvenientes en el aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar de Trelew, donde se canceló el vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires, previsto para las 7.05 de la mañana.

Por la tarde, fue demorado el vuelo AR1811, también de la línea de bandera y con destino a Buenos Aires. Previsto para las 16.35, fue reprogramado para las 20.15.

En Puerto Madryn, fue cancelado el servicio de Flybondi que conecta la ciudad chubutense con Buenos Aires.

MÁS DE 15.000 PASAJEROS AFECTADOS

Según un comunicado de Aerolíneas Argentinas, en el marco de una operación prevista de 295 vuelos, se verán afectados 178 servicios: 82 cancelados —todos de cabotaje— y otros 96 reprogramados. En total, la medida impactará en más de 15.000 pasajeros.

El jueves 28 continuarán las medidas de fuerza, donde se impedirán despegues entre las 13 y las 16. Luego, el sábado 30 finalizará la acción sindical con los últimos dos paros de controladores, que serán de 13 a 16 y de 19 a 22, según publica Infobae.

“Durante todo un año intentamos por distintos medios alcanzar una solución a este conflicto, sin hallar voluntad de diálogo ni de negociación por parte de quienes abandonaron la gestión del sistema aéreo argentino, priorizando el negocio y los beneficios personales en lugar de garantizar la seguridad aérea”, expresaron desde el gremio en las últimas horas.