Este lunes, se cumplen 10 años de la elección de Francisco, como sumo pontífice de la iglesia católica. Por este motivo, pidió al mundo que regale “paz”.

Según informó Télam, Jorge Mario Bergoglio recordó su primera década de papado y señaló que un encuentro junto a ancianos en la Plaza San Pedro durante 2014, fue el “momento más bello”.

Por otra parte, aseguró que “no hubiera querido ver nunca” imágenes de jóvenes fallecidos en conflictos.

“La paz, se necesita la paz”, indicó Francisco ante la consulta sobre el regalo que pediría por esta celebración, a un podcast de la prensa del Vaticano.

“No pensaba ser el Papa de la tercera guerra mundial, pensé que lo de Siria en 2014 era algo singular. Pero luego estuvo Yemen, vi la tragedia de los rohingya en Myanmar y vi que había una guerra mundial. Y atrás está la industria de las armas. Esto es diabólico”, aseguró el sumo pontífice.

El Papa Francisco cumple 10 años como sumo pontífice de la iglesia católica

Respecto al futuro pidió tres deseos: “fraternidad, llanto y sonrisa”.

En este sentido, aclaró: “Fraternidad porque somos todos hermanos, hay que recomponerla. Además hay que aprender a no tener miedo de llorar y sonreír. Si se le ha olvidado, es que algo no funciona”.

Gracia, la palabra elegida por Francisco

“La gracia de Dios que hace todo. No pensaba llegar a esto. Escucho todos los días que el Señor me ayuda si estoy abierto. Si me cierro, no me ayuda”, explicó durante una entrevista a la televisión suiza RSI.

Su elección

Fue elegido Papa de la iglesia católica el 13 de marzo de 2013, en el quinto escrutinio del segundo día de un cónclave en el que participaron 115 cardenales, convocados tras la renuncia de su antecesor, Benedicto XVI.