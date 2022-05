Solange Musse murió el 21 de agosto de 2020 en Córdoba. La joven tenía cáncer y esperaba la llegada de su papá, Pablo, quien vive en Neuquén luego de que le hayan negado la entrada a la provincia en el marco del aislamiento estricto por la pandemia de Coronavirus.

“Quiero que entiendan que mientras viva tengo mis derechos y quiero que sean respetados. Lo que han hecho con mi padre y mi tía es inhumano, humillante y muy doloroso”, escribió en una carta que se viralizó por esos días sobre la impotencia de no poder despedirse de su padre.

Máximo Kirchner le respondió a Alberto Fernández: “Cuando uno quiere conducir, debe saber obedecer”

Pablo Musse tras la muerte de su hija cuestionó el velatorio masivo que se le realizó tiempo después a Diego Maradona, donde una multitud se agolpó. "Yo creo que el Diego hizo su última magia al demostrar que hay dos Argentinas: la Argentina para los que tienen apellido y la Argentina para nosotros, la gente común, que lamentablemente no pudimos llegar a despedir a nuestros familiares", cuestionó.

Tras conocer que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, donará $1,6 millones para cerrar la causa por la fiesta de Olivos, durante el cumpleaños de Fabiola Yáñez. El papá de Solange cuestionó duramente el "acuerdo" para dar fin a la fiesta que causó polémica en medio de la cuarentena.

“Es un sinvergüenzas, porque otra cosa no es. En este caso la Justicia tiene que ser igual para todos: es el que dictó el DNU, el que lo rompió y el que nos mintió. Pero la Justicia es eso, con un poco de plata lo arreglás. Y así fue, lo aceptaron”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Alberto Fernández aseguró que irá por la reelección "para poner de pie a Argentina"

“Que vaya a juicio por mal desempeño de funcionario público porque es el Presidente. No es una persona común en este caso. Tendría que ir a juicio, pedir disculpas, que nunca más ocupe un cargo público”, manifestó.

Pablo que inició un juicio contra el Estado por la prohibición que le impidió ver a su hija y darle el último adiós. Lamentó que , a diferencia de su caso, el Presidente “en principio rompió la cuarentena el mismo que hizo el DNU y lo desmintió. Y cuando ya era imposible (negarlo), en vez de hacerse cargo, le echó la culpa a la mujer”, criticó .

Aceptaron la donación de Alberto Fernández de $1,6 millones para cerrar la causa por la fiesta de Olivos

“Nosotros venimos con la causa de Sol hace dos años y todavía no pasó nada y no sabemos si va a pasar porque es ir contra el Estado. Tendrían que ver el pedido de Solange, que me necesitaba. Tendrían que ver todo y decir ‘esto no es lo mismo que una fiesta de cumpleaños de un amigo’”, aseguró finalmente según publica TN.