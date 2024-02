Pese al intento del bloque Arriba Chubut, conducido por Marcos Panquilto, para aprobar el tratamiento sobre tablas de la ordenanza de emergencia económica, tras el compromiso de celeridad asumido ante empresarios de la construcción, la oposición de Juntos por el Cambio no acompañó esa modalidad.

Para aprobar la norma con celeridad se requería de al menos 8 votos, lo que no fue posible, ya que a los 6 concejales justicialistas se sumó sólo el neo libertario Omar Lattanzio, pero los 5 votos en contra de JxC terminaron frustrando ese intento.

“TENEMOS QUE RESCATAR AL MUNICIPIO, NO A LAS CONSTRUCTORAS”

Los concejales opositores coincidieron en sus argumentos, al expresar el apoyo y adhesión a la emergencia declarada en el gobierno provincial, pero marcando diferencias con la situación de Comodoro Rivadavia. Y si bien en los distintos planteos reconocieron que se debe resolver el problema de la redeterminación de precios en la obra pública, mocionaron el tratamiento en comisiones para profundizar el análisis, al marcar diversas "inconsistencias", según planteó Tomás Buffa, en el proyecto elaborado por el Ejecutivo municipal.

"Si hay una emergencia, es para rescatar al Estado municipal y no a las empresas constructoras", planteó, a su turno, la concejal Luciana Ferreryra, quien indicó que en todo caso el proyecto debería apuntar al sistema de precios, pero no delegar facultades legislativas a manos del Ejecutivo.

En ese tono coincidieron Martín Gómez, Ximena González y Tomás Buffa, todos integrantes del bloque opositor. El presidente incluso cuestionó, en declaraciones periodísticas, la potestad que el proyecto otorga al Ejecutivo para renegociar concesiones de servicios públicos, tal como había advertido ADNSUR al momento de revelar el proyecto.

Desde el oficialismo, Marcos Panquilto insistió en los argumentos que anticipó a esta agencia en la jornada de ayer, al reclamar el tratamiento con celeridad para poder reactivar la obra pública, más allá de que coincidió en que el municipio tiene las cuentas más ordenadas que las de la provincia, como dijeron la oposición (no sin chicanas, los opositores recordaron que hasta hace un par de meses el municipio tenía sus cuentas ordenadas y con obras en marcha).

Panquilto, en contrapartida, también reclamó coherencia a la oposición, que en el plano provincial votó en forma unánime la emergencia, pero la cuestionó en el ámbito municipal.

A su turno, el concejal Tomás Montenegro, referente de la UOCRA, reclamó la rápida aprobación de la norma, ya que "mientras nosotros discutimos hay 1.300 compañeros que no pueden llevar un plato de comida a su casa".

Desde la oposición, Martín Gómez respondió que "no vamos a caer en la trampa de que si no aprobamos rápidamente este proyecto, somos culpables de los despidos", al recordar que ya hay una ordenanza de emergencia dictaminada para redetermianr precios en la obra pública, votada en el período legislativo anterior, que no dio los resultados esperados.

EL BOLETO TAMBIÉN PASÓ A COMISION

Por otra parte, los concejales dieron ingreso al proyecto de aumento del boleto de ómnibus, para que se eleve 446 pesos desde el 1 de abril y 814 a partir del 1 de junio. También en ese tema había una expectativa de que fuera tratado en primera lectura sobre tablas, según lo que había anticipado Panquilto en la jornada del miércoles, pero tampoco para esa idea se pudieron obtener los 8 votos necesarios.

El apuro para tratar el precio del boleto es porque la ordenanza que rige al servicio exige una audiencia pública en un plazo de al menos 15 días luego de la aprobación en primera lectura, para posteriormente dar el tratamiento definitivo en una segunda sesión sobre el mismo tema.

La iniciativa apunta que los nuevos precios empiecen a regir desde el 1 de abril, ya que de lo contrario el municipio debería volver a elevar el monto del subsidio, que ya alcanza los 600 millones de pesos por mes.