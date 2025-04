El obispo de Rawson, Roberto Pío Álvarez, ofició este lunes una misa en homenaje al papa Francisco, quien falleció a los 88 años, luego de sufrir un derrame cerebral.

“Cuando mi hermana se enfermó, yo me fui rajando con mis padres. Un día, (Francisco) me llamó por teléfono. Me preguntó qué estaba haciendo y le dije que estaba con mis papás. ‘Perdón. Es mucho más importante que estés con tu papá y tu mamá que escucharme a mí’, me contestó”, contó Pío Álvarez durante la celebración realizada en la catedral María Auxiliadora de Trelew.

Luego recordó la reacción de Francisco el día que su hermana falleció. “Me llamó por teléfono y me dijo: ‘Si te conozco algo, no has llorado. Así que yo me quedo acá y vos llorá’”, contó el obispo, que se quebró antes de finalizar la anécdota.

Una vez terminada la misa, Pío Álvarez remarcó el cariño de los fieles. “Estos son todos los rostros que se lleva y acompañan al Papa Francisco en su tránsito al cielo. De cada rincón, de cada diócesis en todo el mundo, hoy le acompañan como un coro hacia el cielo”, destacó en diálogo con ADNSUR.

También brindó detalles sobre la relación que construyó con Francisco. “En febrero de 2013 le envié una oración, antes de que fuera elegido Papa. Se la envié a Buenos Aires y ahí me contacté por primera vez con él. Nunca más volvió a la Argentina y entonces me invitó y luego lo visité muchas veces”, relató.

Ese mismo año, meses después de la asunción, el obispo fue a visitarlo a Roma con su papá y su mamá. “El se vinculó con mi familia a través mío. Yo el año pasado perdí a mi hermana y él fue un sostén para mí, para acompañarme”, afirmó.

Por último se refirió a la creación de la diócesis de Rawson y su designación. “Él la creó y quiso que yo esté a cargo. Se lo voy agradecer siempre”, concluyó.