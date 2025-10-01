El nuevo centro de vanguardia de la Clínica del Valle incorporó hemodinamia, arritmología y cardiología infantil

La inauguración del nuevo edificio de Clínica del Valle, ubicado en la esquina de Rawson y Saavedra, no solo representa un hito arquitectónico para Comodoro Rivadavia, sino también la consolidación de un proyecto de salud que ha evolucionado exponencialmente durante años. El servicio de Cardiología, en particular, ha experimentado una transformación que lo convierte en un centro de referencia en la Patagonia. Para comprender la magnitud de este crecimiento, dialogamos con el Dr. Víctor Ramírez, cardiólogo de planta de la institución.

“El nuevo centro marca la evolución, el esmero y el esfuerzo que venimos haciendo desde hace muchos años en Clínica del Valle por mejorar la calidad de todos los servicios”, afirmó el especialista y señaló que este logro es el resultado de una visión que comenzó a tomar forma hace tiempo.

“Quiero destacar la visión de la Dra. María Marta Seleme, que cuando se puso al frente del servicio de cardiología lo hizo prácticamente sola, con un par de técnicos, algunos enfermeros y algún colega. Hoy, después de tantos años, somos el único centro cardiovascular de este nivel en la localidad y en toda la región”.

Un equipo integral para procedimientos de alta complejidad

La evolución del servicio se refleja directamente en la composición de su equipo y en la capacidad para abordar patologías complejas. Según Ramírez, el cambio desde los inicios es abismal. “La diferencia es enorme. Pasamos de un equipo muy reducido a contar hoy con casi 10 cardiólogos de planta, residencia médica, cirugía cardiovascular, servicio de hemodinamia, servicio de arritmología o electrofisiología y cardiología infantil”, detalló.

Esta estructura multidisciplinaria ha permitido la realización de intervenciones que antes obligaban a los pacientes a trasladarse a otras ciudades. “Todo esto nos permite realizar procedimientos que hace unos años eran impensados en Comodoro, como ablaciones de arritmias complejas, arritmias ventriculares o fibrilación ventricular”, explicó el cardiólogo.

Además, destacó los avances recientes en el tratamiento de cardiopatías congénitas, que ahora pueden resolverse localmente. “En el último tiempo comenzamos a tratar cardiopatías congénitas con cierre de defectos a nivel cardíaco mediante dispositivos, en conjunto con hemodinamia y cardiología infantil. Son avances que nos diferencian de otros centros y que garantizan que los pacientes puedan acceder a prácticas de alta complejidad sin salir de la región”.

Atención centrada en el paciente y tecnología de vanguardia

El nuevo edificio fue diseñado con un propósito claro: optimizar la experiencia del paciente. Con 1.000 m² dedicados exclusivamente a la atención cardiovascular, el flujo de trabajo y la calidad del servicio se ven potenciados. “Lo más importante es que se trata de un espacio exclusivo para cardiología. El paciente ingresa directamente al centro y recibe una atención personalizada”, señaló Ramírez. Desde el personal administrativo hasta los profesionales de la salud, todo el equipo está capacitado para guiar y asistir a quienes acuden al centro.

La gestión de turnos y la amplia disponibilidad horaria son otros de los beneficios destacados, evitando largas esperas. Sin embargo, uno de los pilares fundamentales es la cohesión del equipo médico. “Si un paciente es seguido por un cardiólogo que no está disponible en un momento dado, el resto del equipo puede acceder a su historia clínica y continuar la atención con el mismo criterio, porque todos hablamos el mismo idioma y compartimos una formación constante. Eso le da una enorme seguridad al paciente”, subrayó el doctor.

El rol del equipo de enfermería también es un factor diferencial. “Contamos con cuatro enfermeros especializados, no técnicos, lo que marca una gran diferencia”, afirmó Ramírez. Estos profesionales no solo registran datos en áreas críticas como ergometrías, holter y MAPA, sino que también interpretan valores y activan alertas tempranas, brindando un soporte crucial al equipo médico.

En el plano tecnológico, el centro está equipado con dispositivos de última generación para ecocardiogramas y estudios de presión arterial. No obstante, la incorporación más innovadora es un equipo para realizar ergometrías con consumo de oxígeno, una tecnología única en la región.

“Es un equipamiento pensado para estándares de alto rendimiento deportivo, que nos permite medir objetivamente la capacidad cardiorrespiratoria”, explicó el especialista, abriendo un nuevo campo de atención tanto para deportistas como para pacientes en rehabilitación.

Un salto cualitativo para la salud regional

El impacto de este nuevo centro trasciende las paredes de la clínica. Representa, en palabras del Dr. Ramírez, “un salto cualitativo para Comodoro y la Patagonia”. La comunidad ahora cuenta con un espacio integral dedicado al cuidado del corazón, respaldado por un equipo humano comprometido y tecnología de primer nivel.

“En definitiva, este nuevo centro no solo mejora la capacidad de atención: asegura que cada persona que nos elija tendrá respuesta, formación médica actualizada y un acompañamiento humano de calidad. Estamos convencidos de que marcará un antes y un después en la salud cardiovascular de la región”, concluyó el cardiólogo.

El nuevo edificio de Cardiovascular y Nephron, ubicado en Rawson y Saavedra, cuenta con tres plantas y 1.000 m² de superficie. Integra 7 consultorios médicos, 5 consultorios diagnósticos, 26 puestos de diálisis —4 de ellos preparados para aislamiento— y consultorios exclusivos de nefrología. El diseño edilicio prioriza accesibilidad, confort y tecnología, reafirmando el propósito de Grupo Amanus: cuidar la salud y transformar la experiencia de los pacientes en la Patagonia.