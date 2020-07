COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El gerente comercial de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Fernando Lebrún, confirmo que este viernes "retomamos la actividad comercial después de la medida precautoria que tomamos de cerrar y desinfectar ante un nuevo caso" de coronavirus entre el personal de esa institución. Señaló que "no tenemos certezas todavía" si se trata de un contacto estrecho con alguno de los casos de coronavirus ya confirmados, ya que no han recibido aún la información oficial del comité de crisis, por lo que podría tratarse de uno de los casos positivos de los que aún no se pudo establecer el nexo epidemiológico, que según informaron fuentes del ámbito sanitario a ADNSUR serían tres en total.

Así, tras aplicar los protocolos sanitarios y realizar la desinfección exhaustiva de todas las instalaciones, la SCPL abrirá este jueves nuevamente las puertas al público, con un horario de atención de 8 a 14 horas.

En diálogo con Actualidad 2.0, Lebrún explicó que el cierre de las oficinas se realizó "por recomendación de nuestra gente del Departamento de Salud y Seguridad,", y aunque mencionó que "no es una obligación" dispuesta por las autoridades de salud pública tomaron esta medida "para llevar tranquilidad a los empleados y los socios de la cooperativa"

Además, indicó que utilizaron esas 48 horas "para recoger información respecto del caso positivo y sus posibles contactos -mas allá de que se siguieran todos los protocolos- y aprovechar para desinfectar las instalaciones y dejar todo en condiciones para poder recibir nuevamente a los trabajadores y a la gente".

Al respecto, mencionó que hay algunos empleados aislados de manera preventiva, siguiendo los protocolos, tanto los que se establecen desde el Ministerio de Salud como por su departamento de Seguridad interno, y remarcó que "por haber compartido tal vez vajilla o por otras cuestiones que podrían ser dudosas se aíslan a quienes pudieran ser contactos estrechos".

Labrún reconoció que si bien no es usual que las empresas que cuentan con un caso positivo entre su planta de personal lo anuncie, y menos que cierren de manera preventiva, "se informó de la existencia de este caso por una cuestión de responsabilidad y para que la voz que trasciende sea oficial".

“"Es el segundo caso hace casi un mes, la eprsona ya está sano dado de alta" #FernandoLebrum #Gerente @SCPL_Coop en #Act2.0 c/ @raulefi @EleYrrazabal”— 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter Link 𝑺𝒐𝒍𝒆𝒅𝒂𝒅 𝑯𝒆𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂 on Twitter

Éste es el segundo caso de coronavirus dentro de la SCPL. "El primero fue hace ya casi un mes en barrio industrial, y no tuvo ningún tipo de consecuencia interna -recordó-; se aisló a quienes pudieran ser sospechosos, fueron todos dados de alta, este hombre está sano, está dado de alta"

BAJA EN LA RECAUDACIÓN

Por otro lado, Lebrún indicó que "estamos en el 50% de lo que recaudábamos habitualmente, producto de los inconvenientes y dificultades económicas que está pasando mucha gente en Comodoro, sabemos que la situación de la provincia no es la mejor, está todo complicado"

De todas maneras, recordó que "la cooperativa va a esperar y acompañar a toda la gente que no esté pudiendo pagar en este momento la totalidad de los servicios, y en tiempo y forma, pero eso también implica la responsabilidad para todos aquellos que tenemos los recursos económicos de realizar los aportes para poder sostener este servicio que nos autoprestamos entre todos"