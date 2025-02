Benjamín, el nene de 6 años atropellado por una camioneta en Comodoro, sigue recuperándose en el Hospital Regional. Si bien su cuadro evolucionó favorablemente en las últimas horas, su familia sabe que tiene una larga rehabilitación por delante. “Por la lesión que tuvo en la pelvis, le va a llevar entre 6 meses y un año volver a caminar”, explicó Ángela, mamá del chico, en diálogo con ADNSUR.

La mujer remarcó que Benajmín “va mejorando muy rápido” y que ya empezó a ingerir alimentos sólidos, luego de días de ser alimentado con gelatina y sopa. “Hoy le dieron pollo con verduras y lo toleró bien. Nos dijeron que seguramente mañana lo pasen a sala común, donde estará un tiempo para ver cómo se acomoda su organismo. Todavía sigue dolorido”, agregó Ángela.

Violencia sin fin en Comodoro: asesinaron a un hombre en medio de una pelea y responsabilizan a su hermano

El nene fue atropellado el viernes a las 21.30, en la esquina de Angel Velaz y Hernando de Magallanes. Volvía a su casa en bicicleta junto a su papá, ya que lo había acompañado a hacer una “changa”. Una camioneta Toyota Hilux lo embistió, provocándole graves heridas. “Tiene fracturas y una costilla quebrada que le perforó un pulmón. Finalmente no tuvo fractura de cráneo, fue sólo un hematoma”, explicó la madre.

Las lesiones en la pelvis son las que van a requerir el mayor tiempo de rehabilitación. “Va a tener que movilizarse en silla de ruedas. Se puede parar, pero no caminar. Estamos tratando de conseguir una silla y también hicimos una cuenta donde estamos recaudando plata para los tratamientos y las cosas que vayan necesitando”, contó Ángela. El alias para colaborar es ayudamosabenja.mp

Un histórico local de Comodoro fue reemplazado por un bazar chino: ¿una nueva era del comercio minorista?

Por último, la mujer afirmó que la conductora de la camioneta que atropelló al nene no se comunicó con ella. “Dijo que me iba a llamar pero hasta ahora no lo hizo”, reclamó.