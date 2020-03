CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - A contramano de las recomendaciones de médicos especialistas y en medio de la aparición de los primeros casos de Covid-19 en Argentina, productos como "barbijo prevención coronavirus", "ozonizador de aire eliminador de coronavirus" y "vitaminas para prevenir coronavirus" comenzaron a multiplicarse en las plataformas de venta online.



A menos de una semana de que se conociera el primer caso positivo en el país y mientras desde la página del Ministerio de Salud sólo se recomienda el uso de barbijos para "personas con síntomas de infección respiratoria" o "personal de la salud que atiende a personas con síntomas respiratorios", crecieron las ofertas en diferentes sitios web.



Un vocero de Mercado Libre señaló al respecto que "las publicaciones de barbijos o elementos afines que garanticen prevenir, aliviar o curar el coronavirus son contrarias a nuestros términos y condiciones, por cuanto confluyen a diseminar información de engañosa no avalada por la Organización Mundial de la Salud y crean una sensación de urgencia".



Sin embargo, según informa Télam, basta colocar "coronavirus" en el buscador de Mercado Libre para encontrar más de 10 páginas con ofertas de productos como "barbijo prevención coronavirus"; "vitaminas que previenen el coronavirus" y "ozonizador de aire que previene el coronavirus".



Daniel Stecher, jefe de Infectología del Hospital de Clínicas, dijo a Télam que "no hay ningún medicamento específico aprobado para el tratamiento del coronavirus y todo lo que se estudia actualmente está en fase experimental".



"Todo lo demás es mentira, fantasía y engaño: negocios", afirmó el profesional.



En relación a la oferta de barbijos, en línea con las sugerencias del Ministerio de Salud, Stecher reiteró que "sólo se utilizan para el contacto con personas infectadas (o con sospecha de infección)" y remarcó que "las personas que caminan por la calle no deberían usarlos porque no sirven para nada".

Mientras tanto, desde Mercado Libre señalaron que, "comprometidos a ofrecer un sitio seguro para todos los usuarios", se encuentran "trabajando sobre este tema en medidas que impactarán en la mayor brevedad".



Por eso, indicaron que las políticas a adoptar implicarán, entre otras, la "moderación de publicaciones en el sitio y recomendación a los vendedores de no continuar publicando productos con referencia al coronavirus en el futuro, para evitar penalidades".



En cambio, agregaron, las publicaciones de barbijos (neutros) sin dichas referencias "podrán permanecer en el sitio".