El Municipio de Comodoro Rivadavia abrió las inscripciones a aquellos interesados en ofertar - a través de una subasta pública - por uno de los ocho lotes que se ofrecerán con todos los servicios y en zonas urbanas dispuestos para remate ante el mejor precio.

Los terrenos están ubicados: uno en General Mosconi; otro en Saavedra y seis en Rodríguez Peña. La subasta se realizará el 5 de octubre y las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 28 de septiembre.

El secretario de Planeamiento Urbano, Servicios Públicos y Estrategias Urbano Ambientales, Luis Ferrero, explicó que “la propuesta tiene que ver con propiciar la venta mediante el método de subasta al mejor postor, de ocho lotes en zonas estratégicas de la ciudad con todos los servicios y la mayoría con asfalto”.

Más de una hora de demora entre Comodoro y Rada Tilly: el agua desborda la Ruta 3

“El objetivo es propiciar su venta a un valor cercano al del mercado y que eso nos permita recuperar fondos para poder destinarlo a la concreción de obras de servicios públicos en otros sectores de la ciudad, para sacar nuevos lotes urbanos en mayor cantidad que permitan cubrir más la demanda social habitacional que tenemos”, argumentó.

➡️ En la página www.comodoro.gov.ar se puede acceder a toda la información técnica y también la ubicación y características de los lotes.

🏠 ¿CUALES SON LOS REQUISITOS?

Las infracciones por semáforo en rojo en Comodoro bajaron de 1.000 en febrero a 260 en agosto

✔️Los interesados en participar en la subasta, deberán ser personas físicas, mayores de edad, sin antecedentes como propietarios/adjudicatarios de inmuebles dentro del ejido de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con una residencia en la ciudad no inferior a 8 años, no debiendo configurarse las causales enunciadas en los Incisos a), b) y c) del Art. 58 de la OGTF.

✔️Podrán participar en la subasta de uno o más lotes, pudiendo adquirir sólo uno de los lotes subastados. Para dichos efectos se abrirá un Registro de Participantes en donde se deberán inscribir todos los interesados que reúnan los requisitos enunciados, hasta el día 28 de septiembre de 2022, en las oficinas municipales ubicadas en calle Dalle Mura y Massini, Planta Baja (Área de Títulos).

Clima en Comodoro Rivadavia: cuál es el pronóstico del tiempo para el jueves 22 de septiembre

LOS PRECIOS

✅ ¿CÓMO INSCRIBIRSE?

Los interesados en participar en la subasta, deberán ser personas físicas, mayores de edad, sin antecedentes como propietarios/adjudicatarios de inmuebles dentro del ejido de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con una residencia en la ciudad no inferior a 8 años.

Podrán participar en la subasta de uno o más lotes, pudiendo adquirir sólo uno de los lotes subastados. Para dichos efectos se abrirá un Registro de Participantes en donde se deberán inscribir todos los interesados que reúnan los requisitos enunciados, hasta el día 28 de septiembre de 2022, en las oficinas municipales ubicadas en calle Dalle Mura y Massini, Planta Baja (Área de Títulos).