El Municipio lanzó una campaña de detección de Hepatitis C junto al sector privado

Las Hepatitis virales son varias pero las más conocidas son A, B, C, producidas por virus que afectan al hígado provocando diferentes síntomas.

Las vacunas que están incluidas en el calendario de vacunación nacional son para las Hepatitis A y B, que si no son detectadas a tiempo generan episodios agudos y llegan a cronicidad; la mejor terapia es la detección temprana. Sin embargo, no existe aún vacuna para prevenir la hepatitis C, aunque sí cuenta con un tratamiento efectivo si es detectada a tiempo.

En ese marco, el Municipio, a través de la Secretaría de Salud, trasladó uno de sus tráilers hacia el Predio Ferial, para aprovechar la convocatoria masiva de la Expo Industrial y, junto con instituciones privadas de salud llevar adelante la campaña de detección de hepatitis C.

El secretario de Salud, Carlos Catalá, comentó que "trabajamos articulados con ''Altamira'. Hicieron medición gratuita de la parte visual y junto con ellos y el laboratorio 'Generis' hicimos detección de Hepatitis C".

"En total se pudieron hacer 262 extracciones en dos días, un gran número para el lanzamiento de la campaña que vamos a seguir realizando para que la gente pueda sacarse dudas porque esta es una enfermedad que prácticamente no presenta síntomas", añadió.

Efectivamente, la Hepatitis C a diferencia de las anteriores (A y B) genera pocos síntomas. Esto significa que, cuando se detecta, ya es en fase tardía. Existe tratamiento de alta eficacia para este tipo de hepatitis, siempre destacando la detección temprana de la enfermedad para evitar llegar a las lesiones de hígado de mayor complejidad.

De esta manera, el testeo para Hepatitis C es lo nos permitirá llegar al resultado precoz y posterior tratamiento.

La articulación entre el sistema público y privado en esta campaña, permitirá simplificar los pasos para las personas testeadas desde la detección hasta el acceso a su tratamiento curativo tanto a personas con obra social como sin obra social. Destacando la incorporación de la Dra. Laura Marmol especialista en gastroenterología en el equipo de Salud Municipal e Instituto Altamira.