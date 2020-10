COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este sábado, el intendente Luque, acompañado por el Secretario General del municipio Ezequiel Turienzo, hizo entrega de una heladera y una cocina industrial para que el comedor y merendero del barrio San Cayetano pueda tener una mejor capacidad de herramientas para el trabajo

que hacen.

Allí el mandatario valoró el trabajo de Gladys Hernández y todas las manos solidarias que colaboran a diario para ofrecer un plato de comida a los que más lo necesitan. “Es necesario colaborar con personas anónimas que hacen un trabajo solidario inmenso, como este merendero del barrio San Cayetano, donde hace más de 18 años atienden a muchos niños”.



Además, destacó que pese a todas las dificultades que devienen de la pandemia, nunca dejaron de atender a la comunidad, “sobre todo en este contexto donde es todo más difícil, hay que cuidarse mucho, y no pudiendo ofrecer su casa Gladys sigue haciendo viandas para que los chicos del barrio vengan a buscar un plato de comida. Es un gesto muy loable y hay que felicitarla porque tiene un corazón enorme”.



El equipamiento se gestionó a través del programa Responsabilidad Social Empresaria que depende de la Secretaría General a cargo de Ezequiel Turienzo. Al respecto, Luque explicó que “es parte del trabajo que hacemos con empresas comprometidas con el devenir de la ciudad, que a través de este programa nos permiten seguir fortaleciendo a las instituciones de Comodoro"



“Agradezco el aporte del Municipio y a todos los que colaboran con el merendero”



Por su parte, la gestora del comedor, Gladys Hernández, agradeció “al intendente por visitarnos y traernos este importante aporte”, como así también “a todos los que me ayudan a cocinar y colaboran con alimentos como lo hace el municipio”.



Al mismo tiempo, reconoció que “es un contexto difícil, pero hay que seguir porque los chicos esperan un plato de comida. Esta cocina me va a permitir tener mayor capacidad, hacer más viandas y cocinar con más comodidad".