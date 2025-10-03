El municipio emitió un comunicado ante la alerta amarilla por ráfagas intensas en Comodoro

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado oficial con recomendaciones preventivas ante la alerta meteorológica por fuertes vientos que regirá este viernes 3 de octubre en la región.

La advertencia fue difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) e incluye a varias localidades de Chubut, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El fenómeno afectará especialmente a los departamentos de C ushamen, Futaleufú, Escalante, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer y Gastre, además de Paso de Indios, el oeste de Telsen y el oeste de Mártires. El SMN indicó que los vientos, provenientes del sector oeste, tendrán velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h, aunque con ráfagas de intensidad mucho mayor durante la mañana y la tarde.

En este marco, el Municipio de Comodoro Rivadavia recomendó a la población p ermanecer en sus hogares en la medida de lo posible y tomar precauciones para evitar accidentes . Entre las sugerencias, se destacó la importancia de retirar o asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, chapas, maderas u objetos de gran porte en balcones y patios.

A quienes deban salir, se aconseja evitar transitar bajo árboles, postes de electricidad, cables expuestos o estructuras en construcción que puedan colapsar por la fuerza del viento. También se recordó que, al momento de conducir, es fundamental reducir la velocidad, mantener una mayor distancia de seguridad y sujetar firmemente el volante para no perder el control del vehículo.

Defensa Civil reforzó la disponibilidad de sus líneas de emergencia e instó a los vecinos a mantener la calma en caso de incidentes. Los números habilitados son el 103, 4471660, 4472401, además de los celulares 2974040117 y 2974042152. Las autoridades remarcaron que se trata de un fenómeno climático transitorio, pero con potencial de generar daños materiales y riesgos para la población si no se adoptan medidas de prevención.

La alerta amarilla se enmarca dentro del sistema de avisos tempranos implementado por el SMN y significa que la comunidad debe estar atenta a posibles interrupciones en servicios básicos, caída de ramas, voladuras de techos y complicaciones en la circulación vehicular. En este sentido, tanto Defensa Civil como la Municipalidad recordaron que la anticipación y el cumplimiento de las recomendaciones son claves para minimizar consecuencias.