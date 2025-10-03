El municipio emitió un comunicado ante la alerta amarilla por ráfagas intensas en Comodoro
Ante la advertencia del Servicio Meteorológico Nacional que anticipa ráfagas de hasta 90 km/h en distintas localidades de Chubut durante este viernes 3 de octubre, la gestión encabezada por Othar Macharashvili se dirigió a la población.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia emitió un comunicado oficial con recomendaciones preventivas ante la alerta meteorológica por fuertes vientos que regirá este viernes 3 de octubre en la región.
La advertencia fue difundida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) e incluye a varias localidades de Chubut, donde se esperan ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
El fenómeno afectará especialmente a los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Escalante, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer y Gastre, además de Paso de Indios, el oeste de Telsen y el oeste de Mártires. El SMN indicó que los vientos, provenientes del sector oeste, tendrán velocidades sostenidas entre 40 y 60 km/h, aunque con ráfagas de intensidad mucho mayor durante la mañana y la tarde.
En este marco, el Municipio de Comodoro Rivadavia recomendó a la población permanecer en sus hogares en la medida de lo posible y tomar precauciones para evitar accidentes. Entre las sugerencias, se destacó la importancia de retirar o asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento, como macetas, chapas, maderas u objetos de gran porte en balcones y patios.
A quienes deban salir, se aconseja evitar transitar bajo árboles, postes de electricidad, cables expuestos o estructuras en construcción que puedan colapsar por la fuerza del viento. También se recordó que, al momento de conducir, es fundamental reducir la velocidad, mantener una mayor distancia de seguridad y sujetar firmemente el volante para no perder el control del vehículo.
Defensa Civil reforzó la disponibilidad de sus líneas de emergencia e instó a los vecinos a mantener la calma en caso de incidentes. Los números habilitados son el 103, 4471660, 4472401, además de los celulares 2974040117 y 2974042152. Las autoridades remarcaron que se trata de un fenómeno climático transitorio, pero con potencial de generar daños materiales y riesgos para la población si no se adoptan medidas de prevención.
La alerta amarilla se enmarca dentro del sistema de avisos tempranos implementado por el SMN y significa que la comunidad debe estar atenta a posibles interrupciones en servicios básicos, caída de ramas, voladuras de techos y complicaciones en la circulación vehicular. En este sentido, tanto Defensa Civil como la Municipalidad recordaron que la anticipación y el cumplimiento de las recomendaciones son claves para minimizar consecuencias.