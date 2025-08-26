El municipio de Esquel alertó sobre la venta de terrenos ilegales: ¿Cómo prevenir una estafa?

Ante la circulación de publicaciones en redes sociales que promocionan terrenos dentro de terrenos irregulares, la Municipalidad de Esquel emitió un aviso a la comunidad con el objetivo de prevenir posibles fraudes y operaciones de compraventa engañosas.

El comunicado oficial remarca que este tipo de transacciones carecen por completo de validez legal y no cuentan con el respaldo de ninguna autoridad, lo que expone a los compradores a un alto nivel de inseguridad jurídica.

"El Municipio no reconoce ni certifica estas operaciones, ya que carecen de respaldo legal", indicaron desde el Municipio.

Además, se subraya que cualquier edificación levantada en terrenos sin un título de propiedad válido es considerada ilegal y, por lo tanto, no podrá acceder a conexiones de servicios básicos ni figurar en registros oficiales.

En sus declaraciones, las autoridades emitieron una recomendación para los potenciales inversores: "No compres terrenos ni construcciones sin titularidad: no tendrán aval municipal".

Para resguardar a los vecinos, el municipio recomienda realizar las consultas pertinentes antes de concretar cualquier operación de este tipo.

"Para evitar estafas, consultá siempre en Tierras Fiscales (San Martín 641) antes de realizar cualquier inversión", finalizaron.

Con información de EQS Notas