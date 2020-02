COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El fotógrado local Teo Nürnberg será reconocido por su trayectoria el viernes 21 a las 18 horas en el CEPTUR. El evento es organizado por la Municipalidad de Comodoro y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad.

Teo Nürnberg nació en Esquel en 1931, estudio fotografía en el Foto Club Argentino y fue maestro de varias generaciones de fotógrafos de toda la región.

En 1986 comenzó a archivar fotografías que le iban entregando reconocidas familias de Comodoro. Hasta el día de hoy conserva unas 4 mil copias. Son imágenes de la ciudad desde 1901 hasta 1944. Actualmente, esas fotografías, forman parte del Archivo Histórico Municipal, y muestran los primeros años de vida de la ciudad petrolera.

El año pasado, Teo comenzó a publicar su archivo fotográfico en Facebook, abierto a todo público.

"¿Qué es la fotografía para usted?", le preguntó ADNSUR hace unos meses atrás, a lo que Teo respondió rápidamente: "Para mí es un hobby. Fue un trabajo cuando durante 11 años me dediqué a esto. Pero ahora no. Es como jugar al golf o tocar el piano. Lo disfruto. Yo miro la luz y estoy sacando fotos, otros pueden ver la luz para para tomar sol, pero yo la veo para fotografiar -comparó-. Yo siempre digo que el fotógrafo es fotógrafo y el artista hace arte. De todas formas, son dos cosas que están muy emparentadas, pero para mí nunca fue importante hacerlo como arte. Hoy se ha convertido en arte muchas cosas que antes eran simples trabajos. Andy Warhol es el mejor ejemplo: hacia 30 copias de Marilyn Monroe y después las exhibía; ahora tiene su museo y una fundación. Ni hablar del arte contemporáneo, que no se entiende ni medio", dijo entre risas.

Además, aseguró que "cualquiera" puede ser fotógrafo. "Hay nenes de cinco años sacando fotos celulares y hay concursos de fotografía con celulares. Han fabrican celulares con cámaras de 18 megapixeles". De todos modos, "no creo que la cámara fotográfica desaparezca, es una industria muy grade. Y el celular tiene sus límites", opinó en aquella entrevista con esta agencia.