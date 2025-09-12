El accidente sufrido por Juan Cruz Zanaboni en Bahamas tuvo en vilo a su familia, amigos y muchos argentinos que se movilizaron con una colecta solidaria para ayudarlo. El joven buzo, que estuvo al borde de graves secuelas tras una práctica de inmersión, atravesó días críticos, pero su recuperación fue definida por sus allegados como “un milagro”.

Tras ser dado de alta, se encuentra volando rumbo a Buenos Aires, donde se deberá realizar una serie de estudio. Luego, según confirmó su hermana, el joven oriundo de la localidad bonaerense de Temperley “volverá a su querido Puerto Madryn”, la ciudad chubutense en la que se radicó.

“La evolución fue un milagro. Los médicos llegaron a decirnos que podía quedar con graves secuelas. No se puede creer lo que logró”, relató Ximena, en diálogo con Jornada Radio.

El buzo argentino recibió el alta médica tras su accidente en Bahamas

El martes pasado, Juan fue intubado debido a su delicado estado, lo que generó enorme preocupación. “Corría mucho riesgo. El jueves despertó, de a poquito fue moviéndose, lo extubaron y estuvo en terapia hasta el lunes. Este jueves fue dado de alta, todo en una semana”, repasó.

El esfuerzo colectivo fue determinante para atravesar esos días. La familia informó que lograron recaudar 139 mil dólares, fondos que se destinaron a cubrir los gastos de internación en el Hospital de Cancún y parte del traslado en avión sanitario. “Ya la colecta se cerró. Esto fue posible gracias a todos. No nos va a alcanzar la vida para agradecer a quienes nos ayudaron”, expresó Ximena.

La hermana del buzo también destacó la labor de los profesionales que lo atendieron. “La calidad humana del Hospital de Cancún fue extraordinaria. Lo atendieron excelente. Estamos inmensamente agradecidos”, dijo.

En cuanto al estado actual de Juan, detalló que sigue en proceso de recuperación. “De a poco va recuperando fuerza. Tiene las cuerdas vocales debilitadas tras la intubación, pero nada más”, señaló.

Ahora, el regreso a la Argentina ya es un hecho. “Ya está volando a nuestro país. Estará en Buenos Aires un tiempo por estudios y luego irá a su querido Puerto Madryn”, confirmó Ximena, convencida de que el sur, la ciudad que tanto ama su hermano, será el escenario donde termine de cerrar esta difícil etapa.