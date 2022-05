El miedo de una nueva tragedia: los hermanos Bargas sufrieron una pérdida de gas y piden que les entreguen su casa

El 10 de junio de 2019 un incendio destruyó la casa de la familia Bargas en el Barrio Pietrobelli y se cobró la vida de los padres y de uno de sus hijos. Los otros siete hermanitos quedaron solos, la sociedad se movilizó, se hicieron colectas, se refaccionó una casa para que puedan habitarla e incluso se hicieron marchas pidiendo justicia porque aseguran que el incendio fue intencional y que la puerta de la vivienda estaba trabada por fuera. Hoy, la vida de los hermanitos volvió a sacudirse porque una fuga de gas en la casa revivió el temor de la tragedia y los obligó a mudarse. Piden que el Municipio les entregue la vivienda que construyeron para ellos junto a un grupo de vecinas -que los ayudan desde el día del incendio- y que debía ser entregada en noviembre de 2021.

"Sentí olor a gas, escuche un ruido y les dije a mis hermanos que saliéramos afuera. El encargado del Club llamó a los bomberos, Defensa Civil y Camuzzi. Buscamos algo de ropa y nos fuimos a la casa de nuestra tía. Mis hermanos de 8 y 6 años estaban bastante asustados... '¿Dónde vamos a vivir?', me decían", cuenta Lourdes Bargas. El club que menciona es Talleres, que les prestó la vivienda.

Los hermanos se comunicaron con la municipalidad para ponerlos en conocimiento de la situación y consultar por la entrega de la vivienda que contruyeron para ellos, y que esta ubicada en Km.12, pero que aun no fue entregada por falta de luz.

"Nos dicen que falta el tendido eléctrico. Ya pasaron 5 meses. La Cooperativa (SCPL) pide 1 millón y medio de pesos para colocar la luz. Obviamente nosotros no tenemos esa plata. Nos dijeron que Hábitat (Municipal) se tiene que ocupar de eso", dice.

Valeria, tía de los chicos expresó que "estamos muy agradecidos a la gente porque son los que siempre los han ayudado. Necesitamos que les entreguen la casa porque tienen que rearmar su familia. Son dos los chicos de riesgo que sufrieron graves quemaduras en su cuerpo. Y la casa donde estaban hasta la semana pasada también es de riesgo por la pérdida de gas que tuvieron".

Los hermanos temen que les usurpen la casa que todavía no les entregaron. Ellos no tienen a llave y no pueden ingresar. '"Si acá se mete una familia no se la puede sacar. Queremos que les den una solución", dice Valeria.

De los siete hermanos, uno trabaja en un local comercial del centro. Y Lourdes cobra el salario de los hermanos menores. "Y con eso nos arreglamos", dice, y deja su número de teléfono -2974350878- por si alguien desea contactarlos para brindarles alguna ayuda.

Finalizada la entrevista, ADNSUR pudo conocer que desde la Municipalidad se comprometieron a darle pronta solución al servicio de luz o a comprar un generador eléctrico mientras se realiza el tendido de cables.