En los barrios populares de Comodoro Rivadavia, los merenderos cumplen un rol que va mucho más allá de brindar una taza de leche. Son espacios de contención, escucha para decenas de chicos y familias. Muchos de estos espacios funcionan gracias a la voluntad de vecinas y vecinos que, sin apoyo estatal directo, sostienen la ayuda con donaciones y redes solidarias.

Cuando estos espacios se interrumpen, aunque sea por razones justificadas como obras o refacciones, la necesidad persiste. El lugar donde se compartía una palabra, una actividad o simplemente una merienda, se vuelve irremplazable.

Eso es lo que está viviendo hoy “La Horita Feliz”, un merendero con ocho años de historia en el barrio 30 de Octubre (1.008 viviendas), que se ve con serios problemas para realizar su actividad al no contar con un espacio físico.

En este marco, su referente, Victoria Doukatas, dialogó en “Buen Día Comodoro” por SETA TV y contó cuál es la situación que están atravesando. "Nosotros hacemos la hora feliz, como vos dijiste, aproximadamente hace 8 años ahí en el barrio. Y bueno, siempre la hemos hecho en la unión vecinal o en el CPB, en los distintos lugares de ahí dependientes del municipio". comenzó diciendo.

“En esta oportunidad, a principio de año, nos plantean que ellos (la vecinal) van a iniciar una obra de remodelación y que duraría dos meses”, agregó.

"Eso es algo positivo para el barrio. La verdad que yo lo veo muy bien. Pero por otro lado, veo esta necesidad que nos hemos quedado sin espacio", explicó.

Además sostuvo que desde marzo, “La Horita Feliz” venía funcionando intermitentemente: un sábado sí, otro no. Pero ahora, con la vecinal completamente cerrada por las reformas (que incluyen techo y pisos), la situación se complica .

"La necesidad es esa que yo mostré un poco en mis redes, porque había hecho un pedido que no tuve respuesta para conseguir otro lugar". mencionó Doukatas.

MÁS QUE UNA MERIENDA

Lo que se brinda en “La Horita Feliz” no es solo comida. El merendero es un espacio de contención para entre 40 y 50 niños, adolescentes e incluso adultos que participan y colaboran. "A veces hacemos actividades, crucigramas, sopa de letras, juegos. Y es pasar un momento. Un momento tan importante", indicó.

Victoria recalca que no depende de ningún partido político ni entidad. Todo se sostiene por donaciones de personas particulares, conocidos, colegas y excompañeros. Ella misma es mecánica dental y canaliza la ayuda a través de redes sociales.

"No hay ningún interés político, ningún interés personal, ningún nada. Es simplemente ir, estar con ellos, darles la merienda, contenerlos, darles una palabra", resaltó.

"Es una relación que se da. Son chicos que te cuentan sus cosas personales, que te escriben, me pasa esto, me pasa lo otro. Es una relación que se formó con ellos", añadió.

UNA NECESIDAD URGENTE Y CONCRETA

“No estoy pidiendo leche ni nada. Nosotros vamos al lugar con la leche, el azúcar, el mezquik, las galletitas. A veces hacemos pan casero, tortas. Y también tenemos nuestras tazas”, señaló la responsable del merendero “La Horita Feliz”.

De esta manera, dejó en claro que lo único que solicita es un espacio físico disponible una hora y media por semana. En tanto, aclaró que el último festejo por el Día del Niño se hizo al aire libre, gracias a que el clima acompañó. Pero Victoria advierte que no siempre será posible.

"Nosotros llevamos todo, armamos, damos la merienda y nos vamos. Y dejamos el lugar como lo encontramos", indicó. La necesidad alimentaria es visible. “Es una realidad. Hay chicos que toman dos o tres tazas de leche, llevan a su hermanito, te piden las sobras de las galletitas. Y es algo que se ve”, agregó.

Por otra parte, Doukatas reveló que si bien le ofrecieron trasladar el merendero a otra vecinal, la logística es compleja. Transportar a 30 chicos a otro barrio no es viable, tanto por los medios como por la responsabilidad que implica. También mencionó que el CPB, espacio contiguo a la vecinal, está ocupado con apoyo escolar los sábados." Yo entiendo que el apoyo escolar sea algo importante, pero una taza de leche también lo es", mencionó.

Por último, Doukatas solicitó ayuda "a quien corresponda, que pueda habilitar los medios para solucionar este problema. Porque la necesidad está y es urgente, es hoy", concluyó.