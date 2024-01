El merendero "Arcoíris" atraviesa serias dificultades para alimentar a grandes y chicos

Laura, referente del merendero “Arcoíris”, dialogó este viernes con ADNSUR y reveló cómo es la situación en el sector ante la crisis económica que atraviesa el país respecto del aumento de precios y las complicaciones para los más vulnerables a la hora de comprar un alimento.

Es por eso que, en detalles, contó cómo se vive desde adentro teniendo en cuenta que en la actualidad asisten 40 nenes aproximadamente y 10 familias en donde en reiteradas oportunidades también hay muchos adultos y personas en situación de calle. En estas fechas de receso de verano, llegan a haber 70 chicos entre enero y febrero.

“Se viene un clima muy complicado con todo. Nosotros comenzamos con el merendero en 2019 casi 2020, en 2023 ya había problemas y en septiembre nos quedamos sin insumos. Como pudimos, conseguimos cosas, ahora vuelve a pasar lo mismo y es mucho más difícil porque cuesta que den donaciones” señaló Laura con preocupación por el futuro del merendero.

Un merendero de Comodoro se quedó sin alimentos y tuvo que dejar de darle la leche a 40 nenes

Por la crisis económica y las dificultades que se repiten día a día, la referente del lugar manifestó que recientemente “hubo días donde no pudimos darle la merienda a los chicos porque no teníamos nada. Este viernes me donaron algunos paquetes de galletitas, azúcar y leche, pero para el próximo martes no estoy segura si se podrá repetir”, lamentó.

Revelando detalles de lo que significó un doloroso momento, Laura dijo: “el jueves vinieron dos chicos a preguntarme por qué iba a dejar de dar la merienda y tuve que explicarles la situación para que no se pongan mal, es algo muy triste. Desarrollo Humano y Familia apoyan en la iniciativa, pero no alcanza. A veces elaboramos alimentos, pero se consumen mucho”, indicó.

Ante cualquier colaboración, comunicarse al 297-4783229 o acercarse a la unión vecinal del barrio 30 de octubre.