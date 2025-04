La historia de S., una nena de 12 años de la localidad chubutense de Sarmiento que denunció ser víctima de bullying en la escuela, se volvió viral luego de que grabara un desgarrador video junto a su mamá, en el que solicitaban ayuda para poner fin al calvario que vive la chica. “Ya estoy cansada que nadie haga nada. Pido que por favor hablen con sus hijos”, reclamaba desesperada Marina Millapi, madre de la víctima.

Tras la viralización del video y de un posteo en el que S. relataba el acoso que sufre a diario con comentarios despectivos sobre su físico, la familia Millapi recibió cientos de mensajes de apoyo desde distintos lugares del país. Esa solidaridad se convirtió en una muestra de apoyo fundamental para la nena, que anunció en redes “el comienzo de una nueva etapa” y se mostró en una foto iniciando un entrenamiento de aerobox.

Tiene 12 años, denunció que es víctima de acoso en una escuela de Chubut y confesó lo peor

Aunque le cuesta hablar del tema y sabe que tiene por delante un largo camino para volver a estar tranquila, S. tiene un mensaje esperanzador para quienes transitar por una situación similar. “Les digo que sean fuertes y no se dejen llevar por las cosas que les dicen. Ojalá que las familias los acompañen como a mí. No se caigan, porque si se pudieron a levantar una vez van a poder levantar muchas veces”, remarcó en diálogo con ADNSUR.

Acompañada de su mamá, también le habló a quienes hacen bullying. “Les diría que no se fijen en lo físico de los demás, porque las palabras hacen doler y provocan daño”.

La iglesia de Neuquén despidió al Papa Francisco: "Nos deja un mensaje de esperanza"

EL DOLOR DE LA MADRE Y LA FALTA DE RESPUESTA DE LAS ESCUELAS

Marina, mamá de S., contó que no es la primera vez que su hija sufre las consecuencias del bullying. “El año pasado había sufrido mucho en la Escuela 82. Hablé con la directora y simplemente hizo una notita en el cuaderno. Ahora en la Escuela 739, haciendo un trabajo que trataba el tema nos contó todo lo que le hacían, no sólo en la escuela sino también en el colectivo. Le habían hecho sticker, un video en TikTok y muchas cosas más”, explicó la vecina de Sarmiento.

Tras la viralización del video, Marina fue a hablar con la directora de la Escuela 739. “Me sentí totalmente atacada. Estaba más preocupada por la escuela que por mi hija”, agregó la mujer, aún conmocionada por todo lo que está atravesando su familia.

Las distintas situaciones de acoso llevaron a S. a una situación muy delicada. “El año pasado, ella intentó sacarse la vida. Gracias a Dios no lo hizo, sentimos miedo de lo que pueda hacer. No la dejamos sola. Cuando me voy a trabajar ella se queda con su hermana. Cuando va a la escuela estamos todo el tiempo mandándoles mensajes a ella y a una amiga para saber cómo está”, contó la madre de la nena, visiblemente angustiada.

La última aparición pública del Papa Francisco: su emotiva despedida en la Misa de Pascua antes de su fallecimiento

Marina valoró las muestras de apoyo que recibió S. y lo importante que fue para ella. “Empezó un entrenamiento de aerobox que le gustó. La semana que viene tiene sesión con el psicólogo. No te puede decir que está bien porque es un proceso largo, pero le sirvió recibir tantos mensajes buenos”, explicó.