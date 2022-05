Hay personas que dan todo por sus amistades y quedó demostrado el pasado fin de semana. La historia tiene como protagonista a Nano López, joven mendocino que se llevó el premio al mejor amigo del año en Twitter.

Resulta que juntó a sus amigos, salió a bailar pero se aburrió en el boliche y el sueño lo venció. Para no dejar "en banda" al grupo, decidió irse a dormir al auto y usó una manta para combatir el frío.

El sujeto narró una reciente anécdota en Twitter y se volvió furor en la red social del pajarito. "Me aburrí en el boliche y para no dejar tirados a los pibes, me vine a dormir al auto", comentó el usuario Nano López. La publicación en Twitter se hizo viral y superó los 200 mil likes.

Previo a este hecho, el grupo de amigos se reunió en la casa del tuitero para comer un costillar y ver el partido de la final de la Champions. Luego de que termino la competencia deportiva, decidieron ir a tomar algo a un local bailable de Mendoza. Al pasar las horas, López no daba más de cansancio entonces decidió tomar una inesperada medida: se fue a dormir al auto.

Mientras estaba ahí, les envió una imagen de él durmiendo. Uno de los chicos le pregunto si había visto la hora, ya que eran a penas las 3 de la madrugada. Nano le respondió que los esperaba afuera en el vehículo que no se preocupen.

El joven era el conductor designado y cumplió con el rol a la perfección. Los amigos agradecidos, ahora el 20 de julio deberán pensar cómo compensar esta solidaria acción.