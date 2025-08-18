En un evento que reunió a cientos de propuestas gastronómicas de todo el mundo, Chacra Los Retamos, una pequeña empresa familiar de la localidad de El Hoyo, Chubut, se llevó el Oro en el Campeonato Mundial del Alfajor 2025, proclamándose como el postre más delicioso del planeta.

El dulce ganador destaca por su originalidad: combina dulce de leche con chocolate blanco, lo que lo hizo sobresalir por su sabor y calidad ante una exigente mesa de jurados compuesta por chefs, periodistas, especialistas sensoriales e influencers.

Este galardón no es casualidad para Chacra Los Retamos, que ya cuenta con un sólido historial de reconocimientos: fue Alfajor Triple-Oro en 2022, Alfajor Triple-Bronce en 2023 y recibió una Mención de Honor como Joven Empresa de Chubut. La dedicación familiar y la creatividad en la elaboración artesanal han sido pilares fundamentales de su éxito.

El alfajor ganador es un producto profundamente ligado a la identidad y los sabores patagónicos, con ingredientes que expresan la región y muestran la artesanía de esta chacra rural ubicada cerca del cerro Currumahuida, en un entorno natural privilegiado cercano al centro de El Hoyo. Almendra Guillier, la emprendedora y creadora detrás de esta propuesta, expresó que su objetivo es que el alfajor represente a toda la provincia, invitando a conocer no solo su dulzura, sino también la belleza de la región y la cultura local.

El Mundial del Alfajor 2025 reconoció además otras categorías, reflejando la diversidad de la confitería argentina: el oro al Mejor Alfajor Simple fue para Sr. Alfajor; Barrigón Chingolo ganó en Mejor Alfajor 3 Capas; y Arbanit se destacó como Mejor Alfajor Industrial. Estas distinciones evidencian un panorama rico en saberes tradicionales y en innovación, donde tanto los alfajores clásicos como los exóticos conquistan paladares globales.

El evento marcó una clara reafirmación de que la calidad, tradición e innovación están en el corazón de la repostería argentina. Chacra Los Retamos, con su mezcla de dulce de leche y chocolate blanco y un fuerte vínculo con el entorno natural patagónico, no solo conquistó la cima mundial, sino que posicionó a El Hoyo como un referente de excelencia en el ámbito nacional e internacional.

Con este premio, la pequeña empresa familiar patentiza que la pasión, la calidad artesanal y el trabajo constante pueden llevar a un modesto emprendimiento local a brillar en el escenario global, llevando así un pedazo de la Patagonia al mundo y mostrando lo mejor de la gastronomía argentina en su máxima expresión.

Este triunfo es una celebración para Chubut, para la Patagonia y para toda la Argentina, que sigue posicionando al alfajor como un símbolo culinario de identidad y sabor en el mundo.