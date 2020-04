COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El matrimonio y su hijo de dos años heridos al incendiarse su casa en la extensión del barrio San Cayetano este martes tras explotar una garrafa se encuentran graves. La mamá de la mujer y abuela del menor, Roxana, se refirió al estado de su hija, el esposo y el chiquito, quienes sufrieron "quemaduras en las vías respiratorias".

Roxana pidió a la sociedad una oración por Elio, Micaela y Lautaro, quien permanecen internados en grave estado tras el accidente doméstico.



"Las quemaduras del rostro son superficiales; seguramente ni le quede cicatriz. Tiene todo el tronquito y los bracitos quemados", contó sobre el nene de 2 años, que se encuentra "estable. No mejoró pero no empeoró".

"A mi hija y mi yerno no puedo ir a verlos; va mi otra hija, porque yo vengo al hospital y no puedo estar yendo y viniendo para no llevar un virus hospitalario y por el tema del coronavirus", dijo. "Los tres tienen quemadruas en las vías respiratorias, que es lo que más les está afectando ahora", aseguró en diálogo con Canal 9.

El fuego, que se inició tras la explosión de una garrafa, se propagó en el lugar y debieron actuar dos dotaciones de bomberos. Una ambulancia trasladó al menor a un sanatorio privado y luego fue derivado a terapia pediátrica del Hospital Regional.