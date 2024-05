El marido de la mujer atacada por perros en Comodoro aseguró que "tienen dueño, están sueltos y en todas las esquinas"

El domingo pasado en horas de la tarde en el barrio René Favaloro, una mujer de 61 años fue atacada por perros y le produjeron impresionantes heridas en diferentes partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser internada y ser intervenida quirúrgicamente.

Al respecto y tras el hecho que pudo haber terminado en tragedia, su marido, Carlos Capello, dialogó con ADNSUR para comentar cómo fue el momento del ataque y cómo es el día a día en ese sector.

"Ella a la tarde se iba a la capilla del barrio como todos los domingos y tuvo que dar una vuelta completa, antes no había problema porque también iban los chicos a tomar el colectivo para ir al colegio. Hay varios perros sueltos y este en particular tiene dueña. No sabemos lo que pasó, vino de una hacia mi señora y la atacó, la agarró del brazo y no la soltaba, la terminó tirando al suelo", explicó Carlos recordando lo presenciado.

Rápidamente, el marido de la víctima confirmó que la situación se puso peor cuando fueron dos los perros que la atacaron. “En ese instante viene otro perro del mismo dueño y la empezó a morder. Ella intentó defenderse a las patadas y cuando medianamente se pudo zafar, caminó algunos metros, vino a casa y me dijo que estaba muy dolorida”, detalló.

“En ese momento no había nadie para pedir ayuda”, aseguró el marido tras el horror en el barrio René Favaloro. “Los perros están sueltos y por todas las esquinas, tienen dueño, pero están sueltos”, manifestó.

“Si el perro ya atacó puede volver a hacerlo. Hay muchos chicos que van al colegio, creo que si hubiese sido atacado un nene habría sido más problemático el tema”.

Destacando la atención médica del Hospital Alvear, Carlos continuó: “le hicieron todas las curaciones, la atendieron urgente y muy bien. La directora de guardia me dijo que tenía que hacer una denuncia y al otro día fui a la comisaría de Ciudadela para hacerla”, concluyó.