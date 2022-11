El reconocido actor de la serie “El Marginal”, Brian Buley, disparó sin filtro contra el influencer ruso Hasbulla, quien arribó en los últimos días a la Argentina.

“Estoy indignado con este influencer ruso después de un video que vi donde él le pega en la jeta a un muchacho con una hamburguesa, cómo no me voy a enojar con esta persona que juega con la comida, sinceramente la gente puede decir lo que quiera pero que vayan a jugar con la comida cuando hay gente que no puede comer, este pibe le tiró una hamburguesa", señaló en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen.

Con bronca, ratificó que "con la comida no se juega y la verdad no entiendo que hace este pibe acá en Argentina”, comenzó diciendo el artista reconocido por su papel en “El Marginal”. “Yo si fuera el que lo lleva y me pide upa, le doy un bife, es una persona grande”, agregó Brian furioso contra Hasbulla, de 21 años.

Siguiendo con su declaración, afirmó: “No sé por qué el país está así, no entiendo qué hace el ruso este acá, aguante Brian Buley me dice la gente, Hasbulla es un violento y si yo iría a verlo lo cagaría a piñas de una, voy y lo cago a palos, le enseñaría los modales y cómo se debe ser con la gente, yo me saco fotos con cualquiera, me sorprende que lo lleven a upa, tiene 20 años gente”.

“Me parece que tiene una personalidad violenta, muy violento es, no sé si es un personaje machista, la Argentina se está yendo al carajo, acá en Argentina está lleno de actores y de talento, cómo carajo quieren manejar la economía con estas cosas, cómo quieren que el dólar no se vaya al carajo si hacen esta pelotudez, no me vengas con esa pelotudez de traer alguien Argentina que no lo conocemos”, dijo al respecto Buley.