En las últimas horas, Alberto Cormillot recibió un fuerte repudio al utilizar a modo de ejemplo la frase “la gordita de la oficina”, refiriénsoe a que “las mujeres gordas” no sufren acoso laboral por su apariencia física.

El nutricionista había dicho que "la gordita de la oficina" no podía atraer o enamorar a sus compañeros de trabajo, pero que si esta bajaba de peso todos ellos iban a cambiar de opinión y modificar sus intenciones para con ella.

El descargo de Cormillot: "Buen día a todos. Bueno, les hablo desde el auto porque estoy rumbo a la radio, yendo a trabajar. Les cuento que yo el otro día comenté una situación laboral que ocurre cuando una persona está con sobrepeso y cuando una persona baja de peso", comenzó.

Y agregó: "La verdad es que yo me equivoqué porque hablé de situaciones de trabajo y en realidad debería haber dicho en el gimnasio, en el aula, en la universidad, en los taxis, que no le paran por la calle a las personas que tienen más sobrepeso".

El profesional de la salud se justificó diciendo que su hipótesis se sostiene con los testimonios que fue escuchando a través de sus años en la profesión. "Relaté lo que me contaron mis pacientes durante estos 60 años", aseguró y aclaró: "No quiere decir que yo lo apruebe, es más lo he denunciado infinidad de veces y lo he denunciado en forma pública"

"Que yo lo comente no quiere decir que lo apruebe", argumentó. "Por supuesto, puedo no comentarlo, pero desafortunadamente ya lo comencé (a decir) hace mucho, desde que era chico, y lo voy a seguir haciendo".

"Las personas con sobrepeso son discriminadas y si bajan de peso esa discriminación disminuye. ¿Eso está bien? No, está horrible, pero nunca es triste la verdad, sólo no tiene remedio", opinó.

Por último, culminó con la siguiente reflexión: "¿Tenemos que hacer cosas para cambiarlo? Sí, tenemos que hacer cosas para cambiarlo. Una de ellas es denunciarlo. Callarnos la boca e ignorar que existe y hacer como que no nos damos cuenta no es una cosa que nos va a ayudar a mejorar la situación. Que tengan buen día".