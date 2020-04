RAWSON (ADNSUR) – El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, confirmó que en esta provincia “no es todavía obligatorio el uso de barbijos” y que “nada reemplaza a medidas como distancia social, lavarse las manos y las demás indicaciones ya detalladas”. Confirmó que este viernes “habrá novedades” sobre los resultados de casos sospechosos en Chubut, entre ellos el de los análisis del hombre de 75 años fallecido ayer jueves en Comodoro.

Dijo que en la provincia “ya se descartaron 41 casos. Tenemos dos casos confirmados fuera de la provincia y 630 viajeros con aislamiento preventivo. Hoy se procesan las muestras en el laboratorio central y tendremos novedades. Estamos trabajando sobre 11 determinaciones, entre las que se encuentra el paciente sospechoso fallecido” en el Santario La Española de Comodoro Rivadavia.

Agregó que “hemos sido muy claros en pedirle a la sociedad que no se relaje. Pensar que no vamos a tener casos en nuestra provincia es una locura. La mejor manera de afrontarlo es cuidarnos hoy. Mañana será tarde. Tenemos que seguir en nuestros domicilios porque no hay otro modo de protegerse ni de evitar un impacto grande en nuestra provincia”.

Dijo que “el virus lo tiene alguien y ese alguien es el que contagiará a otras personas. Cuando aflojan las medidas aparecen mas contagios y mas muertes”. Sobre el tiempo que durará la etapa de contención en Chubut, dijo que “durará hasta que detectemos casos en la provincia”.

El ministro dijo que “más allá de que llegamos en buenas condiciones a esta etapa no es el momento de relajarse. Esto no está controlado y el riesgo de padecer la enfermedad está presente. No somos una provincia inmune. Nosotros hicimos un trabajo con medidas de manera anticipada. Por eso estamos así. Es el momento para estar mas atentos que nunca y no bajar los brazos. Esto es resultado del compromiso de toda la sociedad”.

El ministro de Gobierno, José María Grazzini, desmintió versiones acerca de conflictos en los centros de detención de Chubut. “Hay una noticia falsa que cricula. No ha habido problemas en ningún centro de detención. Nos comunicamos con el juez coordinador de los institutos de detención y nos dicen que todo es normal. La gente está siendo asistida y no ha habido inconveniente. No sabemos de dónde surgen esas noticias. Los detenidos están siendo atendidos como corresponde”, dijo.

Sobre el trabajo en el Banco del Chubut, dijo que “volverá a abrir a partir del lunes y se trabajará en base a los turnos que se otorguen”.

En cuanto a los chubutenses que se encuentran en otros puntos del país, anticipó que “de manera organizada vamos a empezar a trabajar para habilitar su regreso. Lo que pedimos es paciencia. La pandemia no está controlada. Vimos como dos pueblos de la Argentina están siendo aislados por personas que vinieron de afuera y compartieron un asado, generando contagios”-

En tanto, el ministro de Seguridad, Federico Massoni, reiteró que “hemos tenido ataques externos” a la página en la que se gestionan los trámites para los permisos de circulación. “De esto y de solucionar el problema con las tres líneas telefónicas que teníamos asignadas nos estamos ocupando”.