Este martes, en medio de la transmisión en vivo del triunfo del Liverpool 3-2 sobre el Villarreal por la semifinal de vuelta por la Champions League, con Maxi Rodríguez a su lado Sergio Agüero realizó un nuevo análisis sobre la economía argentina, en esta ocasión, propuso la dolarización de la misma.

“Me parece que estamos jodidos. Para mí tienen que sacar los pesos”, subrayó. “¿Y qué querés poner?”, le devolvió el ex mediocampista de Newell’s y el Liverpool. “Dólares", replicó contundentemente el retirado delantero.

A su vez, agregó que la mayoría de los habitantes en suelo argentino "quieren ganar el sueldo en dólares. Si el dólar lo necesitamos para todos lados. ¿El peso adónde lo llevás?. A ningún lado”.

Histórico: Kun Agüero se incorpora al "Salón de la Fama" de la Premier League

Además, justificó su argumento con otro ejemplo. “Mirá España, tenía pesetas. Cuando yo llego justo cambian de pesetas al euro. Tenía unos quilombos. Ahí está, 100 millones de pesetas te decían. ¿Cuánto es 100 millones de pesetas? Es como ahora, cuando viene un europeo para acá te dicen pesos, cuánto es 100.000 pesos, no sabe, la gente no tiene noción”, comparó.

No es la primera vez que reciente retirado del fútbol da su opinión sobre la economía argentina. Anteriormente, hizo críticas contra el impuesto a la riqueza. “Por más que digan con eso ayudás... Flaco, si estás pagando un montón de impuestos ya ¿Qué hacés con eso?. El país después que haga lo que quiera. No me meto. Cada uno que haga lo que quiera. Yo cuido mi plata, porque me la gané yo. Creo que eso es injusto”, había reclamado en aquella oportunidad.