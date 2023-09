La Cruz Roja y Fundación del Golfo, en conjunto con el Banco de Sangre del hospital Regional, realizarán este jueves una campaña de ‘Donación de Sangre’, en el marco de las actividades que periódicamente se realizan para abastecer dicho centro asistencial para seguir sembrando conciencia sobre la donación, tras conmemorarse recientemente también, el Día Internacional del Donante de Médula Osea.

“Desde el Banco de Sangre del hospital Regional estamos haciendo campañas de concientización para lograr el 100 por ciento de donantes voluntarios y fidelizados, para no tener faltantes de unidades de sangre para los pacientes que lo necesitan en el hospital”, explicó el Dr. Jorge Benítez, en diálogo con Actualidad 2.0.

“Esta es una campaña conjunta con Cruz Roja y Fundación del Golfo, quienes nos propusieron esta idea, ya que nosotros veníamos realizando mensualmente dos o tres colectas externas en distintas instituciones y hoy nos toca trabajar en conjunto con ellos”, valoró el médico.

Para la donación, que se realizará este jueves de 8 a 11 de la mañana en el CIP, fue necesaria la inscripción previa mediante un formulario Google, que se difundió en las redes sociales de las instituciones participantes.

La inscripción previa es requerida porque el cupo es limitado, ya que se requiere un tiempo de extracción y contar con los elementos necesarios. No obstante, quienes se inscriben y no son convocados, quedan anotados para la próxima campaña.

“Estamos muy contentos y ya logramos cubrir la expectativa, porque teníamos un tope de 30 donantes ya vamos duplicando ese número –precisó Benítez-. Pero queremos dejar tranquilos a quienes se anotaron, porque los vamos a citar en otras oportunidades, para que se puedan acercar a la Cruz Roja a donar. Ahora ya hemos superado el número propuesto y agradecemos esta posibilidad que nos da la población de Comodoro, de ser donante y prestarse a estas actividades, para donar no sólo sangre sino también un poquito de su tiempo”.

El médico recordó que cualquier persona de 18 a 65 años puede ser donante, siempre que no se haya realizado un tatuaje o colocado un piercing, o realizado perforación en el último año. También se debe avisar si la persona toma alguna medicación, para evaluar si puede donar sangre en ese momento.

“También es importante que se acerquen luego de desayunar, no es cierto aquel mito de que es necesario concurrir en ayunas, salvo por el tema de no consumir lácteos, pero después no hay problema”, indicó.

DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

La campaña también servirá para sembrar conciencia sobre la donación de médula ósea, cuyo día mundial se conmemoró el pasado 16 de septiembre.

En relación al tema, Benítez explicó que según las modificaciones a la ley de donación de sangre, al momento de la extracción de sangre la persona debe ser informada sobre la posibilidad de ser donante de médula ósea, algo que puede realizar, en forma muy sencilla, toda persona entre los 18 y 40 años.

“Lo único que se hace es extraer 5 mililitros más de sangre, en forma adicional, que queda en un registro para que si un paciente lo requiere y se verifica la compatibilidad de ciertos marcadores, la persona registrada pueda ser convocada para concretar también la donación de médula ósea”, precisó finalmente el médico.