COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El adolescente Axel Miranda, un comodorense de 15 años que padecía desde hace dos años un tumor cerebral, fue operado en la Fundación Favaloro. Afortunadamente, en esta oportunidad pudieron extraerle completamente el tumor, lo que no ocurrió en dos oportunidades anteriores.

El tumor, que le descubrieron en 2018, se encontraba en una zona muy delicada, por lo que en otras dos intervenciones no pudieron extraérselo en forma completa. Debido a que el mismo siguió creciendo, el neurocirujano decidió realizar una tercera operación para lograr extirpárselo en su totalidad, lo que afortunadamente ocurrió en las últimas horas.

A través de Facebook, su hermana, Flavia Miranda expresó que Axel recibió el alta el 31 de enero y detalló: "Después de 72 horas de la operación, ni nosotros podemos creer cómo está. El tumor fue extraído en su totalidad... Axel tiene entre 10 y 15 días para sacarle los puntos de su cabecita; también tiene que estar en Buenos Aires controlarse".

Agregó que "ahora tienen que controlarlo unas semanas más y los controles seguirán cada uno o dos para asegurar que no aparezca el tumor ni otra secuela. Seguirá medicado para las convulsiones, tiroides, diabetes", contó.

"GRACIAS a todos por preocuparse por Axel, por sus oraciones... A Dios, San Expedito y la virgencita. Los médicos son los mejores y estaremos siempre agradecidos con ellos y todos ustedes", escribió y mencionó a los profesionales que atendieron a Axel: el "neurocirujano Dr Marcelo Bartulucchi, la neurocirujana, Dra. Buznick y el neurocirujano Dr Alejandro Bros y a su endroclinóloga infantil, Dra. Ana Tangari".

Mientras tanto, el propio Axel se manifestó en un video que subieron sus familiares a la red social: "Estoy de 10. Me acaban de dar el alta. Estoy feliz por eso, con muchas ansias de regresar a mi casa. El martes (por hoy) me van a sacar los puntos y me van a decir cómo está todo. Si está todo bien me van a mandar a mi casa. Les pido que recen por mí. Me sacaron todo el tumor a la cabeza, gracias a Dios. Les agradezco de todo corazón por haberme ayudado con sus oraciones, por cada bendición. Les quiero mandar un beso y dar las gracias", dijo el chico.