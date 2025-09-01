El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) lanzó un sorteo especial por el Día del Jubilado que se celebra el próximo 20 de septiembre. La inscripción ya se encuentra disponible y podrá realizarse hasta el domingo 21 en la página web del organismo.

El presidente del ISSyS, Pablo Macadam, destacó que “este sorteo es una manera de reconocer a nuestros jubilados en su día y, al mismo tiempo, promover la utilización de nuevas herramientas digitales que facilitan el acceso y la gestión de trámites de manera ágil y segura”.

LA INSCRIPCIÓN YA ESTÁ ABIERTA

La inscripción para el sorteo estará vigente desde este lunes 1° de septiembre hasta el domingo 21 de este mes a las 22. Para participar, los jubilados y pensionados deberán ingresar al sistema de autogestión previsional disponible en www.issys.gov.ar, con su usuario y clave personal, y presionar el botón destinado al sorteo.

Los ganadores serán dados a conocer en un acto que se llevará a cabo el 22 de septiembre a las 11 en instalaciones del Instituto, y con la certificación de un escribano público, garantizando la transparencia del proceso.

CUÁLES SON LOS PREMIOS

Desde el Instituto se informó que el primer premio consiste en una estadía de siete días para cuatro personas en uno de los complejos turísticos del ISSyS, a elección del ganador/a.

El segundo premio, en tanto, contempla una estadía de siete días para dos personas en uno de los complejos turísticos del ISSyS, a elección del ganador/a.

Los ganadores serán notificados a través del sistema de autogestión y sus nombres se publicarán en la web oficial y en las redes sociales institucionales. Los premios se entregarán en formato de voucher con vigencia hasta el 20 de septiembre de 2026.

CUÁNDO ES EL DÍA DEL JUBILADO Y POR QUÉ SE CELEBRA

El Día del Jubilado se festeja cada 20 de septiembre. Para conocer el origen de la celebración Jubilado hay que remontarse a 1904, cuando se sancionó la Ley 4.349, conocida como la primera ley de jubilación, durante la presidencia de Julio Argentino Roca.

Aquella normativa establecía un beneficio previsional para los empleados públicos del Estado nacional y así se dispuso la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, que se constituyó como el primer instrumento que otorgó un ingreso a los trabajadores retirados de sus trabajos por edad avanzada.