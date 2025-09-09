El déficit habitacional sigue siendo una de las principales problemáticas en Comodoro Rivadavia, donde miles de familias esperan hace años la posibilidad de acceder a un techo propio. En ese contexto, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) confirmó que antes de fin de año se realizará el sorteo de 19 casas destinadas exclusivamente a vecinos de la ciudad.

“Tenemos un padrón de alrededor de 12.000 familias inscriptas en Comodoro Rivadavia. Como normativa, todos deben realizar una actualización de datos, que tiene una vigencia de dos años”, explicó el delegado del IPV, Javier Moyano, en diálogo con ANDSUR.

Sobre la importancia de ese procedimiento, detalló: “La vida de una familia puede cambiar en ese tiempo: pueden haber sido padres, separarse o modificar su situación económica, y todo eso debe estar registrado en el sistema”.

La actualización y también las nuevas inscripciones estarán habilitadas hasta el 10 de octubre. Según informó Moyano, quienes cumplan ese trámite quedarán en condiciones de participar del sorteo. Aún no hay una fecha confirmada, pero el funcionario estimó que las viviendas estarán listas para su entrega a mediados o fines de diciembre.

Condiciones y requisitos

Uno de los puntos centrales que remarcó Moyano tiene que ver con los requisitos que deben cumplir los postulantes. “Vos podés estar anotado en el municipio solicitando un terreno y también en el IPV porque necesitás las dos cosas. Lo que no podés es estar anotado en otro organismo paralelo o haber accedido ya a un terreno. Si se detecta que tenés propiedad, terreno o no cumplís con los requisitos, no podés ser adjudicatario de una vivienda”, señaló.

Además, precisó que dentro del paquete de 19 casas hay una destinada especialmente a personas con discapacidad motriz, lo que representa una acción inclusiva aunque limitada ante la magnitud de la demanda.

El delegado del IPV detalló que los 12.000 inscriptos corresponden únicamente a Comodoro Rivadavia, lo que equivale a cerca del 40% del total de la provincia de Chubut. “Somos la ciudad más importante y con mayor cantidad de inscriptos. Por ende, también tenemos la mayor demanda”, afirmó.

Respecto al padrón, Moyano reconoció que se viene trabajando para depurar los registros y evitar duplicaciones, ya que en el pasado se detectaron casos de personas que figuraban tanto en el IPV como en el municipio. “El padrón se va limpiando prácticamente día a día. Lo que pasa es que en los últimos años no hubo muchas soluciones a la demanda tan importante, ya sea por terrenos o por viviendas”, explicó.

Expectativas y realidad

Si bien la noticia del sorteo genera expectativas, las autoridades reconocen que la oferta resulta mínima en comparación con la demanda. “Sabemos que no es suficiente, tenemos 12.000 familias inscriptas y apenas 19 casas, pero es un paso y por eso insistimos en que quienes estén anotados actualicen sus datos para poder participar”, expresó Moyano.

El funcionario también destacó que existen otros planes en marcha en diferentes localidades de la provincia, como Madryn y la Comarca, aunque remarcó que este paquete está destinado únicamente a Comodoro Rivadavia.

“Esperamos que antes de fin de año podamos concretar este sorteo y entregar las viviendas. Es una oportunidad para algunas familias, aunque sabemos que la deuda habitacional sigue siendo enorme”, concluyó Moyano.