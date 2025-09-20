El invierno se despide con nieve: complicaciones en pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro

Aunque el invierno está llegando a su fin, el clima sigue generando complicaciones en la cordillera, especialmente en los pasos fronterizos entre Argentina y Chile. En las primeras horas del día, desde Vialidad Nacional se informó el cierre del paso Pino Hachado debido a las condiciones adversas del clima. Se espera un nuevo parte oficial a las 10:00 para evaluar la evolución durante la jornada.

Situación en el paso Pino Hachado

Según el informe inicial, el paso internacional Pino Hachado permanece cerrado. La calzada está intransitable por acumulación de nieve y hielo, y la situación se ve agravada por intensas ráfagas de viento.

Las autoridades indicaron que emitirán un nuevo reporte en la mañana para determinar si es posible reabrir el paso más adelante.

Estado del paso Cardenal Samoré

En cuanto al paso Cardenal Samoré, este se encuentra habilitado, aunque se recomienda circular con extrema precaución. Las lluvias recientes dejaron la ruta mojada y se espera la posible caída de aguanieve o nieve en las zonas más elevadas.

Se advierte sobre la formación de hielo en algunos tramos, por lo que es obligatorio portar cadenas para poder transitar por el sector.

Tanto en Pino Hachado como en Cardenal Samoré, los equipos de Vialidad Nacional continúan trabajando en el lugar para garantizar la seguridad de los conductores y despejar las rutas afectadas.