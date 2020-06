CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El intendente del partido bonaerense de Bahía Blanca, Héctor Gay, no descartó que pacientes contagiados de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sean trasladados a centros asistenciales de esa ciudad, aunque aclaró que eso "lo determina la autoridad sanitaria provincial".



"No es descabellado que alguien piense en traerlo; si el sistema tiene que ser solidario habrá que tomar las precauciones, no es algo que descartamos ni tampoco que decidimos porque lo determina la autoridad sanitaria provincial", expresó el jefe comunal, quien precisó que la ciudad tiene "más de 100 camas Covid para utilizar".



"Mar del Plata está saturada pese a que no tiene demasiados casos, pero no tiene hospital municipal y el resto son lugares semi rurales que tienen muy poca capacidad, es decir los distritos de nuestra región tienen pocos respiradores", expresó Gay hoy a Canal 7 de Bahía Blanca.



Bahía Blanca en la actualidad se encuentra en la fase 4 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio donde, según el informe difundido hoy por el Comité de Contingencia, en el día 95 hubo 86 casos confirmados desde marzo, de los cuáles 68 se recuperaron y fueron dados de alta, 14 son activos y hubo 4 fallecidos.



El tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 en Bahía Blanca es de 37 días.



El intendente de Juntos por el Cambio dijo que están "lejos de la fase 5", pero" también de la fase 3".