Los pasacalles buscan expresar “ a viva voz” y generalmente, sentimientos ligados a saludar a alguien en un festejo particular o para dedicatorias de amor. Pero la historia que surgió en la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, llevó a que todos se quedarán esperando una respuesta.

“Kuky, por favor no te cases, mi cola sigue siendo tuya y de nadie más”. Como si esto fuera poco, no solo causó risa el particular texto sino también las faltas de ortografía que acompañaron el cartel ubicado en una de las peatonales de la ciudad, según publica La100Radios.

El insólito cartel que causó mucha risa entre los vecinos y que decidieron compartirlo en sus redes sociales, llevó a que la historia de “Kuky y Bebito Fiu fiu", recorriera todo el país. Las imágenes rápidamente se viralizaron y ahora todos esperan que “Kuky” aunque sea responda el desesperado pedido de su "amada".

Mientras tanto, los comentarios sobre el pasacalle no tardaron en aparecer “Santiago del Estero, La Banda, no traten de entenderlo”, fue uno de los comentarios .

Y otra joven escribió: “No te cases Kuky, ¿sabes lo que vale un cartel de esos?”. También hubo otros usuarios que destacaron el romanticismo y el gran ingenio: “Ay, ciudad de La Banda, romántica y hermosa”, “Cuna de poetas y cantores”, entre otros tantos comentarios.

Hasta el momento el famoso Kuky no apareció, pero esperan que pronto lo haga y se sepa finalmente, si se casó o si respondió el pedido de su “bebito fiu fiu”.