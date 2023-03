Una vez más, Yanina Latorre envuelta en una polémica de redes sociales. Ésta vez, criticó el Día de la Memoria por coincidir en el día de su cumpleaños.

A través de una historia de Instagram, la panelista se lamentó de que "el 24 de marzo, de repente, desde que existen los kirchneristas, es feriado"., en referencia al día en que se conmemora el último golpe de Estado y que busca generar memoria y conciencia colectiva sobre las violaciones a los derechos humanos.

"Y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a mitad de tu vida. ¡Cristina, qué hiciste!", se quejó la siempre polémica mediática, que por supuesto generó reacciones de repudio en las redes sociales.

Quien salió a cruzarla fue la periodista Nancy Pazos, que compartió el video y sentenció: "Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga".

Con la violencia que la caracteriza, Yanina le respondió a su colega. "Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado. TipiKa LAKRA KaKA que tergiversa para que me puteen. De que vivis? Quien te banca el nivel de vida? TU SUELDO? Jajajajajaja", escribió