El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reveló que durante el primer semestre de 2025 el aglomerado Neuquén-Plottier registró una mejora en los indicadores de pobreza e indigencia, con una evolución más favorable que el promedio nacional.

Según los datos difundidos, la pobreza alcanzó al 21% de los hogares y al 26% de las personas, cifras que representan una baja frente al segundo semestre de 2024, cuando los valores eran del 24,7% y el 32%, respectivamente. En la comparación interanual, la contracción es aún mayor: en el primer semestre de 2024 la pobreza afectaba al 33,6% de los hogares y al 40,4% de la población.

El conglomerado Neuquén-Plottier abarca 118.216 hogares y 326.002 personas. Dentro de ese universo, 24.855 hogares y 84.841 personas no lograron ingresos suficientes para superar la línea de pobreza. A su vez, 4.803 hogares y 14.933 personas quedaron bajo la línea de indigencia, es decir, sin recursos mínimos para acceder a la canasta alimentaria básica.

El tren de Vaca Muerta: una propuesta de 3.000 millones de dólares

Indigencia: una leve mejora, pero con impacto social

En materia de indigencia, Neuquén mostró también una evolución favorable: los hogares en esta condición pasaron del 9,9% al 4,1% en un año, y las personas del 11,6% al 4,6%. Si bien esto implica una reducción significativa, el dato revela que todavía miles de personas no logran cubrir siquiera sus necesidades alimentarias más básicas.

La indigencia representa la situación más crítica en términos de derechos humanos, ya que impacta directamente en la alimentación, la salud y el desarrollo de las personas, en especial de niños, adultos mayores y trabajadores informales.

A nivel nacional, el 31,6% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 6,9% en indigencia, lo que coloca a Neuquén en una posición relativamente mejor. La Patagonia continúa siendo, después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la región con menor incidencia de la pobreza (27% de las personas).

Cuáles son las 17 sucursales patagónicas de un supermercado que se irá de Argentina y cambiará de dueño

Sin embargo, dentro de la región patagónica, Neuquén se ubica por encima del promedio, junto con Río Gallegos (32,3%). En el otro extremo, Ushuaia-Río Grande presenta el menor índice de la Patagonia, con un 22,3%.

Ingresos: mejoras que no alcanzan

Uno de los factores que explica la caída en los indicadores es el incremento del ingreso familiar total, que creció un 32,7% entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025. Este aumento superó ampliamente la suba de la Canasta Básica Total (12,2%) en el mismo período, lo que permitió que más hogares lograran superar la línea de pobreza.

No obstante, el informe advierte que persiste la brecha de pobreza, es decir, la distancia entre los ingresos de los hogares pobres y el valor de la canasta básica. A nivel nacional, esta brecha se mantuvo elevada (37%), y en Neuquén, aunque los ingresos mejoraron, las familias pobres aún no logran cubrir todas sus necesidades esenciales.