La fuerte crisis que atraviesa la cuenca San Jorge y la consecuente baja de actividad económica plantea para no pocos sectores el desafío, o necesidad, de insertarse de alguna manera en el circuito productivo que reluce como un faro alrededor de Neuquén y los recursos no convencionales de petróleo y gas. ¿Puede Chubut ‘enganchar’ algún vagón en la locomotora de Vaca Muerta?

El traslado de equipos por parte de Halliburton hacia Neuquén, tras el cierre de su base en Comodoro Rivadavia y el despido de los 290 operarios, es sólo un reflejo de los distintos tipos de éxodos que pueden encontrarse en el último tiempo.

En otros casos, sin dejar de tener sus pies plantados en el suelo que los vio nacer, hay empresas que igualmente han abierto sucursales en la nueva meca petrolera del país, pero siguen trabajando en esta región. Al menos por ahora.

Hay otros sectores, sin embargo, que sin haber estado ligados a la actividad hidrocarburífera en esta región, buscan hoy insertarse con algún tipo de servicios logísticos para uno de los desarrollos derivados de Vaca Muerta, como es la próxima construcción del oleoducto que atravesará Río Negro para exportar petróleo desde Punta Colorada, pocos kilómetros al sur de Sierra Grande. Y algunos kilómetros al norte de Puerto Madryn.

Algún rumor, que no pudo confirmarse pero que algunas actitudes y sonrisas en ámbitos oficiales y empresarios dejaron traslucir que ‘algo de eso hubo’, vinculó a un ofrecimiento desde Chubut para que, si no había acuerdo con Río Negro, YPF evaluara el tendido de cañerías por tierras chubutenses.

No pasó de una simple mención, que un alto ejecutivo de la compañía tomó mitad en broma y mitad en serio, a la espera de cerrar el acuerdo definitivo con el gobernador Alberto Weretilneck, para pagarle a la provincia una suma fija por el trayecto de ese estratégico oleoducto.

Quedar afuera del centro del escenario, sin embargo, no significa que no se puedan aprovechar oportunidades en los márgenes.

“No estamos ligando ningún RIGI y más bien nos tocan de costado: Río Negro y Santa Cruz tienen proyectos, además de Neuquén, obviamente, pero nosotros no tenemos”, evaluó Carlos Lorenzo, presidente de la Federación Empresaria de Chubut (FECH).

Sin embargo, en busca de empezar a plantear resultados concretos, las metas del referente empresario y ex funcionario provincial apuntan a subir los escalones más básicos.

“En Chubut no hay una ley de ‘compre local’, como sí lo tienen los neuquinos, rionegrinos y santacruceños, por eso estamos tratando de elaborar un borrador -relató-. Ya tenemos una base, que se había presentado en la gestión anterior pero no llegó a tratarse y ahora lo estamos tratando de recuperar”.

Paralelamente, se está armando un clúster, que registrará a las empresas que serán incluidas en la norma, asociada para poder brindar un servicio en escala, pensando en transpolar la iniciativa a las federaciones empresarias de toda la región.

“Por la experiencia, por lo que podemos observar incluso en mi caso, como proveedor en Vaca Muerta, es seguro que Río Negro no va a poder atender todos los servicios que va a necesitar Sierra Grande -evaluó-. Quienes podrán atender esa demanda son los clústers chubutenses, como puede ser la industria metal mecánica liviana de Madryn o Trelew, o la de tipo pesada en Comodoro Rivadavia. Si no nos organizamos, esos trabajos los va a ganar Bahía Blanca”.

Como ejemplo de la gama de servicios a ofrecer, Lorenzo estimó que la obra del oleoducto demandará no menos de 800 soldadores, que no los tiene hoy Río Negro, pero tampoco podría completarlos Chubut. Por eso se impulsan instancias de capacitación, en coordinación con el gobierno provincial.

El VMOS (Vaca Muerta Oleoducto Sur) está incluido en el RIGI y es encabezado por YPF, junto a 6 socios (Vista, Pluspetrol, Chevron, Pan American, Shell y Pampa) y concitará una inversión de casi u$s3.000 millones, para exportar más de 550.000 barriles de petróleo por día a partir del 2027, o unos u$s15.000 millones de exportación anual, según los anuncios oficiales.

“Hay que homologar a los soldadores de oficio, estamos impulsando planes para capacitar a gente que está sin trabajo, más la gente de Comodoro que puede estar sin trabajo y que tiene experiencia en el sector petrolero -se entusiasmó-. Obviamente se necesitará también un impulso político y llegada a la conducción de la empresa, para ver si podemos mojar el pancito. De lo contrario nos va a tocar perder”.

Hay que tener presente que no será sencillo. El gobierno de Río Negro ya firmó acuerdos con la operadora y empresas que intervendrán en la obra, para asegurar que el 80% de la mano de obra sea originaria de esa provincia.

Por otro lado, hay movimientos en torno a la producción de arenas en Dolavon, que podrían sumar demanda desde Vaca Muerta. Tal como reflejó ADNSUR días atrás, a través de la consulta a fuentes de la industria, el producto de la cantera chubutense no está para nada descartado en cuanto a la demanda que podría experimentar por parte de YPF.

Tal como se informó días atrás, YPF dejó de comprar la arena proveniente de Allen, en Río Negro, por su bajo contenido de sílice, ya que los pozos que fracturan con ese producto tienen performances negativas de entre 20 y 30%, según confiaron referentes del sector.

Y si bien hoy la arena proveniente de Entre Ríos es la que mejor se adapta a las necesidades de la explotación, por la baja dimensión de sus granos y la efectividad para el proceso inicial del fracking, las arenas que produce Dolavon no quedan muy atrás: si bien es más gruesa, reúne condiciones ideales para la finalización del proceso.

Hay otros dos datos, poco conocidos, que alientan la posibilidad de la reapertura, sin olvidar que la anterior descripción de características fue realizada por gente que dialoga a diario con la conducción de la compañía.

La primera es que hay una compañía, como Tecpetrol, que sigue comprando un importante volumen de arena de Dolavon, según confiaron fuentes cercanas a esa operación. Se trata, precisamente, de la ex compañía en la que se desempeñó Horacio Marín, por lo que conoce de forma directa esas características.

El segundo hecho es un rumor, que pudo recabar esta agencia en los últimos días, vinculado a que el titular del sindicato Camionero Chubut, Jorge Taboada, habría recibido consultas sobre las factibilidades logísticas, por parte de representantes de YPF.

Si esa vía se activa, sería una forma interesante de recuperar algo de actividad para un sector que se verá también golpeado por la baja de equipos en la cuenca San Jorge, aunque todavía se desconoce en qué magnitud se produciría esa eventual demanda de servicios de traslado del material chubutense.

El impacto del atraso cambiario y las consecuencias en la Cuenca San Jorge

Mientras se buscan alternativas para que no quedar afuera de todo, en el sur de Chubut la actividad petrolera sigue con señales de alerta cada vez más fuertes. El economista Alejandro Jones evaluó días atrás las consecuencias del atraso cambiario en los costos empresariales y su influencia en la Cuenca San Jorge.

"En octubre de 2023 dijimos ‘pongámonos el casco’ porque se venía algo duro. Y se nos vino con todo -bromeó , en entrevista con Actualidad 2.0-. La suba de costos en dólares por el atraso cambiario ha puesto una presión significativa sobre la rentabilidad. El empresario no quiere reducir sus ganancias, mientras que el Estado ha prometido bajar impuestos, algo que hasta ahora no se ha concretado, salvo en casos puntuales”.

Según evaluó el economista, que se desempeña también como consultor en temas petroleros, la falta de incentivos fiscales y el manejo de la rentabilidad están provocando una migración de inversiones, como ocurre con Vaca Muerta, lo que impacta directamente en el empleo local.

"El manejo de la rentabilidad lleva a una caída en las inversiones en nuestra cuenca, con una reducción de personal y un ajuste de costos. En los próximos meses, enfrentaremos un escenario similar al de los años 90, o incluso peor. Este ajuste será rápido, de corto plazo, y aunque no lo veo como permanente, necesitamos aprender de esta situación," advirtió el economista

"El PBI de la región seguirá liderado por la actividad petrolera"

Jones también analizó la situación de los salarios, afirmando que, en términos reales, aunque se han estabilizado en los últimos meses, siguen mostrando una menor capacidad de compra. Esto afecta directamente el consumo en la región.

"En Comodoro, casi el 65% del producto bruto lo genera el petróleo, marcando una tendencia clara en la economía local. Con salarios que no son caros en términos de dólares y que tienen menor poder adquisitivo, el consumo sigue esa misma tendencia. Las familias priorizan los alimentos, mientras que otros sectores del consumo continúan en declive," señaló.

En un contexto de ajuste, la industria ha comenzado a implementar medidas para mejorar la eficiencia y reducir costos. Jones ejemplificó esta situación con los cambios operativos en tareas laborales y el replanteo de esquemas administrativos.

"El problema no son los salarios en dólares, sino la cantidad de empleos y la eficiencia laboral. La industria busca ser más productiva con menos recursos. Por ejemplo, en tareas simples, no es sostenible que haya varias personas realizando el trabajo que podría hacer una sola. Además, el esquema de contrataciones debe cambiar. No necesitamos grandes empresas para todas las operaciones, sino modelos más flexibles, con pequeñas empresas que puedan adaptarse a las necesidades puntuales de producción," explicó.

El economista concluyó con una reflexión sobre los retos futuros para la región, destacando la importancia de replantear esquemas impositivos y contractuales para evitar una caída significativa en el Producto Bruto Interno.

"El PBI de la región, aunque afectado, seguirá liderado por el sector petrolero, pero con una ligera disminución debido a las actividades conexas y el impacto en comercios. Es necesario avanzar hacia esquemas más sostenibles que permitan enfrentar estos desafíos y garantizar la estabilidad económica de la Cuenca San Jorge", concluyó.