La disolución de Vialidad Nacional y la transferencia de sus funciones a los gobiernos provinciales sin recursos adecuados genera preocupación sobre el futuro de la infraestructura vial en Argentina.

La conectividad y seguridad en las rutas nacionales son fundamentales para el desarrollo económico, el turismo y la vida cotidiana de las comunidades, especialmente en regiones con condiciones climáticas adversas como Chubut.

Además, la medida fue criticada por expertos y sindicatos como una decisión política sin un plan claro, que podría derivar en un deterioro aún mayor de las rutas y en la precarización laboral de los trabajadores. La percepción de que los recortes estatales son siempre la solución efectiva es cuestionada, dado el impacto negativo que estos generan en la calidad de los servicios públicos y en la economía regional.

Denunciaron despidos masivos "por telegrama" en todas las sucursales del país de un reconocido banco

EL CIERRE DE VIALIDAD NACIONAL, UN PANORAMA DESOLADOR

En este contexto, Soledad García, secretaria general de la seccional Chubut de Vialidad Nacional, dialogó con el programa “Buen Día Comodoro” de Seta TV y expresó la profunda incertidumbre y angustia que viven los 169 trabajadores de la provincia ante el anuncio de disolución del organismo.

La falta de comunicación oficial sobre su futuro laboral y sobre el mantenimiento de las rutas nacionales, vitales para la conectividad y la seguridad, especialmente en invierno, genera un clima de preocupación generalizada.

Especialistas advierten sobre los peligros de dejar a los perros afuera durante el invierno y el frío extremo

“Es mucho peor de lo que nosotros esperábamos, habla directamente de la disolución”, afirmó García al referirse al decreto que aún no especifica qué sucederá con los empleados ni con las rutas nacionales. “No sabemos qué van a hacer con nosotros, no sabemos qué van a hacer con las rutas nacionales, no sabemos nada. Tenemos una incertidumbre que es total”, agregó.

Los trabajadores se presentan a diario a cumplir sus tareas, pero el ánimo está golpeado. “Ahora a las 10 tenemos asamblea y vamos a decidir qué vamos a hacer”, comentó la secretaria general. La falta de respuestas de los funcionarios del gobierno nacional agrava la situación: “No, solamente con nuestra secretaria general, que es del sindicato, pero la verdad es que los funcionarios ninguno nos atiende”.

Un video de TikTok y el repost de Wanda Nara cambiaron su vida: la historia del influencer más querido de Comodoro

¿QUÉ PASARÁ CON LOS MÁS DE 160 TRABAJADORES DE VIALIDAD NACIONAL EN CHUBUT?

En Chubut, son 169 los empleados afectados, muchos de ellos con pocos años para jubilarse. “Tenemos compañeros que les faltan 3, 4 años, 6 meses, y bueno, después estamos nosotros que nos falta mucho más para jubilarnos”, explicó García. La amenaza de despidos y la incertidumbre se prolongan desde hace más de un año y medio, desde que asumió la actual gestión.

“Nos vienen amenazando hace un año y medio, psicológicamente que no sabemos nada desde hace más de un año y medio. Nos amenazaban con despidos, con un montón de otras cosas, pero nada concreto”, denunció la sindicalista.

Cerró la única estación de GNC en Comodoro: ¿qué pasará con los 150 usuarios que abastecía?

La angustia no solo afecta a Chubut, sino a todo el país: “La incertidumbre es total, la angustia, imaginate cómo estamos todos, no solamente a nivel Chubut sino a nivel país”.

RUTAS NACIONALES EN ESTADO CRÍTICO

El mantenimiento de las rutas nacionales está en jaque. “Las rutas están destruidas porque al no tener presupuesto para mantenimiento, ¿cómo haces?”, se preguntó García.

A pesar de la voluntad de los trabajadores, las limitaciones son evidentes: “Salimos, bacheamos lo que podemos con lo que tenemos y la gente está en la ruta siempre, sobre todo ahora en operativo invernal. Tenemos sal. Por suerte tenemos los equipos, lo que pasa es que somos muy pocos, no llegamos al recambio de la gente”.

La situación es tan crítica que los empleados deben cumplir funciones dobles y trabajar en condiciones extremas: “Cuando hay tormentas, la gente duerme cuando puede, lo poquito que puede y sigue trabajando. Hay gente que cumple doble función, que están 100 y que se tiene que ir a bachear o tiene que ir a operativo, la gente de balanza también. No es fácil para nosotros y no es que no esté la voluntad, sino que no está la decisión política en lo cual nosotros no tenemos nada que ver”.

Línea 6: La nueva propuesta de transporte circular en Comodoro Rivadavia

“Él es nuestro representante, así que esperemos tener novedades y que reaccione con esto porque perjudica a todos los chubutenses, no solamente a nosotros, perjudica también al turismo y a la conectividad de los pueblos, de las comunas, de las ciudades”, señaló en relación a un pedido de ayuda hacia el gobernador Ignacio Torres.

La disolución de Vialidad Nacional genera además un fuerte rechazo por el modo en que se está llevando adelante. “Nos afectó muchísimo, no solamente por la imagen, o sea, la imagen del trabajador que nosotros en eso no tenemos absolutamente nada que ver, estamos totalmente al margen y es terrible”, afirmó la sindicalista sobre la cuestión política que apunta a Cristina Kirchner.

Sueldos en Chubut: ¿cuándo cobran los jubilados y empleados en julio?

“Se podría haber hecho otro tipo de trabajo, se podría haber saneado, se podría haber hecho otra cosa, no hacía falta que disuelvan la Vialidad Nacional, podrían haber hecho una empresa más eficiente con los fondos necesarios y la gente necesaria, pero la verdad es que esto le sirve al gobierno políticamente”.

Frente a esta crisis, los trabajadores se organizan para defender sus derechos. “Estamos todos acá trabajando entre comillas porque imaginate el ánimo que tenemos y viendo cuáles son las medidas que vamos a tomar porque esto lo vamos a defender”, aseguró García. “A las 10 de la mañana tenemos asamblea. Esto se realiza también en diferentes lugares del país. Ya hay movilizaciones y asambleas en todo el país”, cerró.