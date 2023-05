Las compañías Shell, Axion y YPF aumentaron un 4 por ciento el precio de sus combustibles este miércoles. Este cuarto aumento es un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos a la economía diaria. Muchos aseguran que hace tiempo dejaron de cargar el tanque lleno y que incluso, tratan de evitar de usar el auto.

“Otro aumento más, y bastante significativo”, reconoció un conductor sorprendido en diálogo con ADNSUR. Muchos aseguraron a este medio que recorrió varias estaciones de servicio que han comenzado a cambiar sus hábitos de carga de combustible y así reducir la cantidad de veces de carga.

"Yo cargo lo que puedo. Mil pesos, dos mil, más que eso no y me dura todo el mes porque no lo uso mucho, solo para algunos trámites", comentó otro conductor.

Los combustibles de YPF subieron menos del 5% en Comodoro y ya acumulan más del 30% en el año

La imposibilidad de llenar el tanque se ha vuelto una realidad para muchos: "Cuesta alrededor de 7.000 pesos llenar el tanque. Pero cuando vengo, le pongo 2.000, 2.500, a veces 3.000. Todos los días lo uso para trabajar", explicó otro entrevistado.

La mayoría de los automovilistas dijo estar acostumbrados a los constantes aumentos y que se han adaptado a la situación: "Todos los meses sube, no me sorprende", comentó uno de ellos.

Y si bien aumento en el precio de los combustibles representa otro golpe al bolsillo, muchos expresaron resignación y afirman que es una realidad en Argentina. “Pregunté a varios si llenan el tanque o directamente cargan medio tanque. Por suerte, pude llenarlo, aunque le faltaba poco”, agregó otro conductor.