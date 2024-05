El Centro de Jubilados de la Capital Nacional del Petróleo recibió una factura de gas con más del 2000% de incremento, al comparar el vencimiento del 14 de mayo contra el próximo cierre del mes de junio.

“El mes pasado pagamos $8821,30 y ahora nos llegó una factura de $210.240,53, cuando tuvimos la misma cantidad o menos de calorías consumidas”, aseguró la Vicepresidenta de la institución, Nora Uribe, en diálogo con Actualidad 2.0.

El impacto en la factura se origina en los incrementos tarifarios aplicados durante el mes de abril, que promediaron un 500%, pero que además se combina con la quita de subsidios a entidades que antes estaban consideradas como de bien público y accedían a una tarifa más baja, pero ahora se encuadran como usuarios N1 (es decir, de altos ingresos y con precio casi pleno del gas en boca de pozo).

“Si no hice mal las cuentas, es un 2300% de aumento, cuando la inflación de abril fue de 8,8%. No sé por qué el gas nos sube de esta forma”, planteó la representante jubilada.

“Nosotros somos una entidad sin fines de lucro, entonces no sabemos de dónde vamos a sacar el dinero para pagar esta factura"

Y agregó: "No hemos podido comunicarnos con la gente de Camuzzi y a la oficina no podemos ir porque están las puertas cerradas, no se puede entrar y uno queda afuera, tiritando de frío esperando a que le abran la puerta. Vamos a insistir el lunes, a ver si nos dan bolilla".

“No podemos cobrar una cuota más alta a los jubilados para pagar esta factura”

Al Centro de Jubilados concurren alrededor de 300 afiliados.

“Hay muchas actividades que se dictan como zumba, yoga, gimnasia, tejidos, danzas circulares -contó-, incluso con talleres de memoria porque uno a esta edad se empieza a olvidar de las cosas”, dijo Nora Uribe.

Y destacó: “Este centro, como todos, ayuda a las personas mayores, incluso hay gente que cobra la jubilación mínima y no podemos subirle el valor de la cuota porque no lo van a poder pagar”.

“Aparte esta factura corresponde al mes de marzo y abril, cuando todavía el consumo de gas no es tan alto como en el invierno, entonces esto nos va a seguir aumentando”, lamentó finalmente.