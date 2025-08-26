En el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, el gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto de apertura de sobres de la licitación del Hotel Termas de Copahue, acompañado por los ministros de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, y de Planificación, Innovación y Modernización, Rubén Etcheverry.

El intendente de Caviahue-Copahue, Oscar Mansegosa, y el presidente del Ente Provincial de Termas, Matías Ramos, también participaron del encuentro. Ramos confirmó que se presentaron cinco interesados, lo que marca un momento clave para el futuro del complejo: “Esta licitación pública, transparente, representa una gran oportunidad para el desarrollo turístico de Copahue y Caviahue”.

Licitación a 15 años con posibilidad de prórroga

La concesión se extenderá por 15 años, con opción a 5 años adicionales, y permitirá a los adjudicatarios llevar adelante la explotación integral del hotel. Los oferentes realizaron previamente visitas técnicas al inmueble, con el objetivo de evaluar el estado actual de las instalaciones y planificar su puesta en valor.

El hotel cuenta con 12.417 m² de superficie total, de los cuales 3.098 m² son cubiertos. Su infraestructura contempla 81 habitaciones con 152 plazas, además de un salón comedor, bar, sala de estar, cocina, espacios de servicios y dependencias técnicas, lo que lo convierte en una pieza clave para la oferta turística de la región.

El objetivo es garantizar servicios de hospedaje, restaurante, confitería, snack bar y actividades complementarias, respondiendo a la creciente demanda turística que registra Copahue cada temporada.

Un modelo de gestión en expansión

La licitación del Hotel Termas de Copahue se enmarca en el modelo de gestión provincial que busca asociar al sector privado con el desarrollo turístico. Ejemplos recientes de este esquema son la concesión del centro de esquí Chapelco a la empresa Transportes de Don Otto SA, adjudicada por 25 años, y el plan de fortalecimiento de hosterías en el Alto Neuquén.

En estas últimas, ubicadas en Las Ovejas, Huinganco, Varvarco, Los Miches y Manzano Amargo, se ejecutan obras de mejora integral de infraestructura, capacitaciones y asistencia técnica, con el fin de elevar la calidad de la atención al visitante.