El Hospital Regional sumó una puericultora para colaborar con las madres en su proceso de amamantar

Si bien, en distintas oportunidades las mamás deciden alimentar a los bebés con leche de fórmula, en la actualidad existen muchas técnicas y herramientas para fortalecer la lactancia y que sea un proceso positivo. Además, es importante resaltar que la lactancia materna trae beneficios para el bebe, la familia, la economía del hogar, la sociedad y para el medioambiente, por eso amamantar tiene que ser la primera opción.

"A menudo las madres optan darle leche de formula a los bebés si no se prenden al pecho, pero hay que insistir con la teta, e intentar trabajar hasta lograr una lactancia exitosa", describe Leonori.

“Lo que más noto es la angustia por no poder amamantar. Cuesta, pero yo noto que dentro del año que llevo trabajando en el Hospital son pocos los casos donde el bebe no prende a pesar de intentar todo... hoy hay muchas formas como que se pueden sacar la leche materna y darle en mamadera su propio alimento. Es una angustia tremenda para las mamás, yo veo cómo les pesa tener que darle una mamadera a sus hijos con leche de formula”, comentó la puericultora y es en esos momentos es cuando trabaja con las familias.

Los problemas más frecuentes que Jazmín observa en el consultorio son las grietas de pezón que se debe a un incorrecto acople del bebe en la primera hora de vida. “Si en esa primera hora de vida, se establece el contacto pero con un mal acople, mal agarre, es posible que después la vea en el consultorio, por eso ser una puericultora es estar en ese momento, cuando el niño ingresa al sistema de salud o neonatología y a veces las mamás tienen muchas dudas”, describió la especialista.

Tanto en el área neonatología o durante las 48hs que el niño pasa en el Hospital post nacimiento, Leonori supervisa la prendida e insiste en que comiencen a tomar teta, con el fin de colaborar en la salud del bebé y darle tranquilidad a la mamá en ese primer contacto de la mamá. Si bien, Jazmín pertenece al servicio de Neonatología donde todo el equipo prioriza la lactancia materna, siempre se les recomienda a aquellas mamás que no lograron la prendida, que se acerquen al consultorio para seguir trabajando personalmente. “En la consulta muestro el tamaño del estómago al nacer que es similar al carozo de una cereza, a veces la gente piensa que el bebé tiene que tomar una mamadera de 50mililitros, pero no es así, el bebe recién nacido, durante los primeros días con 5 a 7 mililitros de calostro se nutre, alimenta e hidrata. Las mamás me dicen que el bebe llora un montón, que no tienen leche, o sale poco, pero al enseñarles la extracción manual y ver que si tienen, y también comparar con el tamaño de su estómago, que es muy pequeño, logran comprender, confiar y relajarse", explicó la puericultora.

Los recién nacidos tienen que tomar leche materna en esas primeras horas de vida para acceder al calostro, es una “vacuna de oro” – dijo Leonori – y trae todo lo que el bebé necesita, no solo lo engorda, sino que lo prepara para afrontar sus primeros años de vida. “El calostro son vitaminas, proteínas, defensas y también alimentación, es la primera vacuna y dura 3 días, después en las mamas hay leche de transición” reveló.

Puericultura, una nueva carrera relacionada con la crianza

La palabra puericultura viene del latín puer, pueris, que significa “niño” y cultura, que se traduce cómo “cultivo, cuidado”. La Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP) define a la puericultura como la disciplina que se ocupa de brindar apoyo y acompañamiento en lactancia y crianza a las mujeres/personas gestantes y sus familias desde el embarazo hasta el destete, capacitando al equipo de salud y compartiendo sus saberes específicos con el resto de la comunidad científica y educativa.

Si bien parece que es una profesión nueva en Europa ya se concebía el término a mitad de SXX, pero en Argentina es poco conocida. Leonori indica que como todo, la vida de las personas va cambiando. “No digo que antes las mamás no hayan sufrido problemas, en cuanto a la posición, a la postura o grietas en las mamas, pero en esta época se van perdiendo las familias grandes donde se transmitían muchos mitos y se enseñaba de generación en generación. Pero cuando se crea la carrera de puericultura, se comienza a capacitar en lactancia y se estudian técnicas para desterrar muchos mitos... se llegó a la conclusión de que se necesitan puericultoras”, describió.

Por eso el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia sumó a una puericultora en el servicio, para ayudar a que los niños puedan acceder a la leche materna y ayudar a las mamás a superar esos mitos. Leonori hace un seguimiento de aquellas mamás cuyos bebés no lograron prender, o tienen dificultad.

Se las cita y les informan que saquen turno para trabajar en el consultorio de forma constante. Luego del nacimiento, cuando el recién nacido junto a su mamá se va del hospital, se recomienda que durante la semana vea a la puericultora para trabajar en la prendida, después la especialista hace un seguimiento online, para ante cualquier inconveniente volver a citarlas.

Amamantar: ¿Cómo impacta la relación de la mamá con ese bebé?

Leonori indica que la relación de la diada es muy importante cuando amamanta, pero que igual se puede conectar con el bebé cuando se tiene que recurrir a la mamadera con leche materna o leche de fórmula, en casos indicados por el pediatra.

“Yo trato de marcar que la mamá no se vaya con esta idea de que la mamadera no ayuda al vínculo. Porque se puede lograr a pesar de alimentarlo con mamadera, que sea un momento de encuentro para ambos. El hecho de levantarse y hacer una mamadera, igual es un acto de amor, es distinto el vínculo, pero tampoco que den la mamadera con frialdad o dolor emocional.” recomendó.

Antes de culminar Leonori dijo que es muy importante consultar prenatalmente para comenzar con tiempo antes a capacitarse e informarse. Por supuesto luego del nacimiento consultar si las mamás sienten que les duele, que les lastima, o que el bebe baja de peso. “La alimentación con leche materna prioriza la nutrición del bebe y entre tantos beneficios a futuro, uno por ejemplo es que no padecerán tanto los cólicos y que a futuro son niños que se enfermaran menos”, aclaró Jazmín Leonori, Puericultora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

TURNOS

Los turnos se dan en Unidad de Atención al Usuario UAU (ex- mesa redonda) desde las 6 a las 11 de la mañana.

