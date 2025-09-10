El Banco de Sangre del Hospital Regional “Dr. Víctor Manuel Sanguinetti” de Comodoro Rivadavia lanzó una convocatoria urgente a toda la comunidad para sumarse a la campaña de donación voluntaria de sangre. La iniciativa surge a raíz de la notable disminución de donantes en las últimas semanas, lo que pone en riesgo la cobertura de las necesidades diarias del sistema de salud.

Desde la institución remarcaron que la donación habitual es un pilar fundamental para garantizar la atención de pacientes en situaciones críticas. La sangre es un recurso que no puede fabricarse ni reemplazarse por otros medios, y es indispensable en casos de emergencias, cirugías programadas o de urgencia, partos, tratamientos oncológicos y enfermedades crónicas que requieren transfusiones periódicas.

Cada persona que se acerca a donar puede salvar hasta tres vidas, ya que de una única donación se obtienen diferentes componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plasma y plaquetas) destinados a pacientes con necesidades específicas. Por eso, el Hospital Regional insiste en la importancia de que la población se comprometa de manera solidaria y constante.

Donar sangre es un acto voluntario, seguro y sencillo.

El procedimiento habitualmente no dura más de 15 minutos y está supervisado por personal de salud especializado. Antes de la extracción, los donantes atraviesan un breve control médico para garantizar que se encuentren en condiciones adecuadas, tanto para su seguridad como para la de quienes recibirán la transfusión.

QUIÉNES PUEDEN DONAR Y DÓNDE

Los requisitos básicos para la donación de sangre son:

✅ Tener entre 18 y 65 años

✅ Gozar de buena salud

✅ Pesar más de 50 kg

Además, deberá tener en cuenta que NO PODRÁ DONAR en caso de:

❌ Realización de tatuajes, piercings o alguna intervención quirúrgica de mayor complejidad en los últimos 12 meses

❌ Realización de endoscopias o colonoscopias en los últimos 6 meses

❌ Estar amamantando

❌ Colocación de la vacuna contra la hepatitis B en el último mes

❌ Tener síntomas de fiebre o resfrío, cuadros respiratorios, falta de gusto u olfato.

✨RECOMENDACIONES✨

☕ Desayunar antes de la donación evitando ingerir lácteos o grasas.

🚭 NO fumar en los 30 minutos previos a la donación.

🔘 No olvides traer tu DNI o pasaporte

📍 Lugar: Banco de Sangre – Hospital Regional (Av. Hipólito Yrigoyen 950, Comodoro Rivadavia)

🕒 Horarios: de lunes a viernes, de 7 a 10 horas

📲 Consultas y turnos: vía WhatsApp al 2974 775511, de 8 a 16 horas.