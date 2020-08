RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - Los trabajadores del hospital de Río Gallegos cuestionaron que trabajaron toda la mañana de este lunes sin agua y que nadie abastece al centro de salud. "Deberían venir los bomberos, pero nadie se hace cargo", criticaron.

En medio del brote de coronavirus en Río Gallegos, la situación se complica a cada día respecto del combate de los profesionales de la salud. Según detalla el Diario Nuevo Día, esta vez, así como toda la ciudad, el hospital de Río Gallegos se quedó sin agua en plena atención a contagiados y a personas con terapia intensiva en el hospital, con enfermeros, médicos y personal de limpieza que no cuentan con el recurso para trabajar en todo el edificio.

"No tenemos agua desde la mañana.No se imaginan el calvario que se está viviendo. No te podés lavar las manos, no te podés higienizar. Supuestamente, Bomberos tiene que abastecer al hospital en estos casos, pero acá no vino nadie", contaron.

En ese marco, el personal de limpieza tuvo que limpiar sólo con lavandina en medio de la urgencia, detalló el mismo diario santacruceño.