COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Los empleados del Hospital Alvear de Comodoro emitieron este martes un comunicado en el que resaltaron que se encuentran atravesando junto a toda la administración pública “una dolorosa situación por la falta de percepción de nuestros haberes”, ratificando las medidas de retención de servicios iniciadas el 3 de febrero.

“Lamentablemente nos encontramos ante la irremediable circunstancia de ratificar las medidas de retención de servicio iniciadas el lunes 3 de febrero. El Hospital Zonal Alvear continuará entonces sin atención ambulatoria de pacientes en consultorio externo, servicios conexos, ni cirugías programadas”, dice el comunicado de los trabajadores y detalla que las medidas "constituyen un derecho laboral que decidimos tomar ante el constante incumplimiento de las obligaciones del empleador: falta de pago de haberes, incertidumbre por no tener un cronograma de pagos e incumplimiento de paritarias acordadas y rubricadas en el 2019 ante la Secretaría de Trabajo”.

“Además de informar estas medidas, necesitamos aclarar nuestra particular situación respecto a los médicos de cabecera de PAMI, a fin de evitar movimientos innecesarios de los afiliados hacia el Hospital. En Comodoro Rivadavia, el médico de cabecera de PAMI es un prestador privado, a quien PAMI le asigna un salario a cambio de la atención de sus afiliados. Dicho profesional no depende del Alvear. El Hospital sólo cede sus instalaciones, sin ningún tipo de contraprestación a cambio. Pero no sólo ‘presta’ el espacio físico. Además, ‘presta’ a PAMI el recurso humano provincial, que no cobra su salario en tiempo y forma. Por lo tanto, los médicos de cabecera de PAMI deberán evaluar cómo atenderán a sus pacientes durante la retención de servicio, y comunicarlo debidamente, a fin de no exponer a los trabajadores provinciales a situaciones que no tienen que ver con su función”, agrega el escrito.

En el texto, los empleados públicos invitaron "a las autoridades de PAMI a interceder e intervenir en el conflicto planteado, porque creemos que ningún estamento relacionado con la atención de la Salud local y provincial puede mantenerse al margen, y es de público conocimiento que nuestro Hospital soluciona prácticamente la gran mayoría de las internaciones y prestaciones ambulatorias de PAMI en nuestra ciudad”.

“Contamos con personal que realiza funciones enmarcadas en diferentes modalidades de prestación: Contratos Anuales Renovables, Cooperativa de Trabajo y Empleo Públicos de Planta. La medida llevada adelante por los empleados públicos no puede, bajo ningún concepto, servir como herramienta extorsiva hacia aquellos trabajadores con otras modalidades de prestación, a fin de presionarlos e intimidarlos bajo amenaza de pérdida de su fuente laboral. Ellos representan una minoría que no puede reemplazar o subsanar las medidas adoptadas por el resto de los trabajadores. La salud es un trabajo en equipo. Defendemos nuestros derechos y los derechos de todos”, piden los trabajadores autoconvocados de la salud.

"El Gobierno provincial, que debería proteger y garantizar el bienestar de los más vulnerables, apela a derechos de raigambre Constitucional, como son el de la Salud o de Educación, intentando endilgar a sus trabajadores la responsabilidad de la crisis que atravesamos, en vez de asumir la poca capacidad técnica y política de sus dirigentes, tanto gubernamentales como sindicales. El resultado de su accionar es un desamparo absoluto, hacia nosotros como trabajadores, y hacia Uds. como comunidad”, sigue le texto a través del cual los empleados piden "disculpas nuevamente al pueblo chubutense, pero también pedimos su comprensión y acompañamiento. Continuaremos en asamblea permanente, informando las medidas que se vayan adoptando, y siempre con la esperanza de que haya voluntad y entereza política para poder resolver los conflictos a la brevedad, y recuperar así la dignidad laboral y humana, frente a nuestros pacientes y nuestra familia”, cierra el comunicado conocido este martes.